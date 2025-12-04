Paulina Tamayo recibe condecoración póstume en la Sesión Solemne de la Asamblea

La Asamblea Nacional realizó este 4 de diciembre de 2025 la Sesión Solemne por la fundación de Quito, un acto marcado por varios homenajes a figuras destacadas de la cultura y la labor social de la capital.

Te invitamos a leer: Quito rinde homenaje póstumo a cuatro figuras que dejaron huella en su historia

Al evento no asistió el alcalde, Pabel Muñoz, como sí ocurrió en 2024, cuando llegó acompañado de la entonces presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, y de su esposa.

Quito y sus edificios en desuso: por qué la ciudad construida se está quedando vacía Leer más

Paulina Tamayo, “La Grande del Ecuador”, quien falleció el pasado 21 de octubre recibió la condecoración póstuma Matilde Hidalgo de Prócel al mérito cultural, una de las distinciones más significativas otorgadas por el Legislativo a quienes han dejado un legado invaluable en el arte y la cultura nacionales.

Sus hijos, William y Paola Muñoz Tamayo, recibieron el reconocimiento en su nombre.

La condecoración Matilde Hidalgo de Prócel distingue a mujeres e instituciones que han contribuido de manera notable a áreas como la música, las artes plásticas, la literatura y las artes escénicas.

Tamayo, con más de cinco décadas de trayectoria, una voz emblemática y un vínculo profundo con la identidad musical ecuatoriana, se consolida así como un referente permanente de la cultura nacional.

El homenaje a la artista continuará el 6 de diciembre, cuando el Municipio de Quito entregue póstumamente el Gran Collar Rumiñahui, una de sus máximas distinciones, durante la Sesión Solemne.

Otros reconocimientos que entregó la Asamblea

Además del reconocimiento a Tamayo, la Asamblea otorgó la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito cultural al Grupo Supertrío, a Alberto Cañas “Cañitas”, Joahnnes Hügel, Camilo Pinzón y Tito Sangucho, fundador de la orquesta “Los Titos”, figuras que han contribuido activamente a la preservación y difusión de la cultura ecuatoriana.

En el ámbito social, Catalina Avilés, presidenta de la Fundación Jonathan, también recibió la condecoración Matilde Hidalgo de Prócel al mérito social, por su labor en favor de poblaciones vulnerables.

En total, el Legislativo entregó 26 reconocimientos a instituciones y personalidades de Quito. A la sesión asistieron legisladores, autoridades de organismos de control, ministros y autoridades del Gobierno Central, así como representantes civiles, homenajeados e invitados especiales de la provincia de Pichincha.

La ceremonia incluyó la presentación artística del Ballet Folclórico Nacional del Ecuador Jacchigua, que interpretó la obra “Los Chagras”, mostrando en el escenario la riqueza del folclore y las tradiciones del campo ecuatoriano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!