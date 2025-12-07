Detenidos en Quito por conducir en estado etílico saldrán después de fin de año 

La AMT reportó dos incidentes con chivas y 20 arrestos que seguirán hasta enero.

La AMT controló dos emergencias en chivas y reforzó la seguridad durante las festividades.

El coronel Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó este 6 de diciembre sobre los dos incidentes registrados con chivas durante las Fiestas de Quito 2025, así como los resultados de los operativos ejecutados en la capital. Según el funcionario, alrededor de 20 personas fueron detenidas por conducir en estado etílico, varias de ellas permanecerán bajo arresto hasta después de Navidad y Año Nuevo.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz denuncia trabas del Gobierno y defiende gestión en la Fundación de Quito

Incendio en chiva en la Amazonas y Japón

Martínez detalló que el primer incidente se registró en la avenida Amazonas y Japón, en sentido norte–sur, cuando una chiva presentó un conato de incendio. El generador de luz del vehículo se apagó repentinamente a la altura de la Comandancia General, lo que provocó una chispa en el equipo que encendió parte del motor.

Quito: La ciudad impulsa su vocación exportadora Leer más

“Este no fue un daño eléctrico interno de la chiva, sino del generador del camión. Afortunadamente, gracias a la exigencia del extintor en la revisión vehicular, se pudo controlar el fuego de inmediato”, explicó.

El funcionario señaló que agentes de control, Policía Nacional y personal de la AMT actuaron de forma inmediata y no se registraron heridos. Sin embargo, el vehículo quedó inhabilitado para circular hasta superar la falla mecánica.

Martínez aclaró que, aunque el hecho no está tipificado como delito en el COIP, se aplicaron medidas preventivas.

Segundo evento: plataforma desprendida en otra chiva

El segundo incidente ocurrió cuando la plataforma de carga de otra chiva se desprendió debido a la fatiga del material. La unidad, según Martínez, no contaba con salvoconducto de la AMT, requisito obligatorio para operar durante las festividades.

“No fue un siniestro de tránsito, fue un siniestro en el tránsito. La estructura cedió por desgaste. Mañana lunes daremos detalles técnicos completos”, indicó.

Controles reforzados y acompañamiento de bomberos

El director anunció que, por disposición del alcalde, desde las 16:00 Bomberos de Quito acompañan los controles para revisar generadores de luz y equipamiento de las chivas.

Tres ingenieros mecánicos de la institución se encargan de capacitar a los 85 conductores y propietarios autorizados para operar.

“Nuestros vehículos no son de transporte tradicional; se trata de movilidades festivas que generan euforia y requieren protocolos específicos”, señaló Martínez.

Un conato de incendio registrado la madrugada de este 6 de diciembre en una chiva que circulaba por la avenida Amazonas y Japón, en sentido norte–sur, movilizó a los equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito.



Lee más 👉 https://t.co/CkOdPU2ELj pic.twitter.com/L0fw7gPrhf — Diario Expreso (@Expresoec) December 6, 2025

Vehículos informales detenidos y gran afluencia de usuarios

Sal Quiteña 2024: los sabores que conquistaron las Fiestas de Quito Leer más

En total, la AMT retiró cinco chivas informales, entre ellas dos tipo “Busparty”, además de varios vehículos conocidos como “gusanitos”.

Martínez criticó que algunos de estos últimos estuvieron cobrando hasta $ 5 por viaje, sin autorización municipal.

Respecto al uso de las chivas autorizadas, el Martínez afirmó que la afluencia fue masiva:

“Imagínense: 85 chivas, seis vueltas cada una con 50 personas. Tuvimos cerca de 8.000 usuarios.”

Las actividades se extendieron hasta la 01:15, cuando salió la última chiva, sin que se registraran heridos ni fallecidos.

RELACIONADAS Perros en adopción brillan en colorida sesión por las Fiestas de Quito

32 conductores detenidos por alcohol; 20 cumplirán 30 días de cárcel

Durante los controles, la AMT detuvo a 32 conductores que manejaban en estado crítico de embriaguez, entre ellos dos choferes de transporte público y dos del transporte formal.

De este grupo, 20 conductores superaron los niveles permitidos y deberán cumplir 30 días de detención, por lo que saldrán recién después de las festividades de diciembre.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.