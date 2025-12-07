Tumbaco frena obra ilegal en el Chaquiñán tras denuncias por daños ambientales

La alerta se encendió nuevamente en Tumbaco. Una construcción levantada en pleno Chaquiñán, junto a la ribera del río Chiche, movilizó a moradores y colectivos ambientales, quienes denunciaron que las obras avanzaban sin permisos y con afectaciones visibles al entorno natural.

Alarma en Tumbaco por obras sin licencia en el Chaquiñán

Luis Loor, uno de los vecinos que lideró la acción comunitaria, señaló que gracias a la presión ciudadana y al apoyo de autoridades municipales y parroquiales se logró detener los trabajos. “Seguiremos atentos, porque el dueño del proyecto no brinda confianza”, advirtió.

Personal del Municipio bajó por tercer día consecutivo al viejo puente sobre el río Chiche para precintar e impedir que un ciudadano irresponsable y prepotente siga haciendo obras donde, por ley, está prohibido. Esperemos que ahora respete.@amcquito@ambientequito@pabelml pic.twitter.com/OiqXC7XfQC — Luis Dávila Loor (@luisdavilaloor) December 4, 2025

La Administración Zonal de Tumbaco confirmó que, tras las denuncias de habitantes de Puembo y Tumbaco, la Agencia Metropolitana de Control suspendió las actividades al comprobar que no contaban con las licencias correspondientes.

👷🚧🚨 #TumbacoEsSeguridad | Ante las denuncias de colectivos y habitantes de las Parroquias de Puembo y Tumbaco, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió actividades que no contaban con las respectivas licencias. Ocurrió en las inmediaciones del Rio Chiche -Chaquiñan pic.twitter.com/eOWbroM2A2 — Zonal Tumbaco (@zonaltumbaco) December 4, 2025

No es la primera vez que la comunidad alerta sobre intervenciones que dañan el ambiente. Situaciones similares ya se han denunciado en el Chaquiñán y en áreas del volcán Ilaló, donde los residentes exigen mayor control y protección de estos espacios naturales.

Sanciones

El Código Municipal establece sanciones. Construir sin permisos municipales y en suelo de protección ecológica puede acarrear multas de hasta 23 500 dólares.

Mientras que el arrojo de escombros, basura y aguas residuales en quebradas y áreas protegidas puede ser sancionado con multas de hasta $35 250.

