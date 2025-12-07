Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

tumbacooo
Vecinos frenan obras sin permiso en ribera del río Chiche, Tumbaco.Cortesía Administración Tumbaco

Tumbaco frena obra ilegal en el Chaquiñán tras denuncias por daños ambientales

Autoridades suspenden obra sin permisos en el Chaquiñán tras reclamos de moradores

La alerta se encendió nuevamente en Tumbaco. Una construcción levantada en pleno Chaquiñán, junto a la ribera del río Chiche, movilizó a moradores y colectivos ambientales, quienes denunciaron que las obras avanzaban sin permisos y con afectaciones visibles al entorno natural.

Le invitamos a que lea: AMT detiene a chofer ebrio que conducía tanquero con combustible en la Ruta Viva

Alarma en Tumbaco por obras sin licencia en el Chaquiñán

alcantarillado en Tumbaco

Nueva red de alcantarillado reducirá presión sobre quebradas de Tumbaco

Leer más

Luis Loor, uno de los vecinos que lideró la acción comunitaria, señaló que gracias a la presión ciudadana y al apoyo de autoridades municipales y parroquiales se logró detener los trabajos. “Seguiremos atentos, porque el dueño del proyecto no brinda confianza”, advirtió.

La Administración Zonal de Tumbaco confirmó que, tras las denuncias de habitantes de Puembo y Tumbaco, la Agencia Metropolitana de Control suspendió las actividades al comprobar que no contaban con las licencias correspondientes.

No es la primera vez que la comunidad alerta sobre intervenciones que dañan el ambiente. Situaciones similares ya se han denunciado en el Chaquiñán y en áreas del volcán Ilaló, donde los residentes exigen mayor control y protección de estos espacios naturales.

Sanciones 

El Código Municipal establece sanciones. Construir sin permisos municipales y en suelo de protección ecológica puede acarrear multas de hasta  23 500 dólares. 

Mientras que el arrojo de escombros, basura y aguas residuales en quebradas y áreas protegidas puede ser sancionado con multas de hasta $35 250.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador cierra los Juegos Bolivarianos 2025 con 40 oros y un total de 133 medallas

  2. Muñoz confronta al Gobierno y defiende su gestión en la ciudad

  3. Emelec vs Macará: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el partido de la LigaPro 2026

  4. ¿Qué pasó en el mundo este 7 de diciembre de 2025?

  5. Guido Villar no toma como revancha el título, sino como algo merecido

LO MÁS VISTO

  1. HealthBird: ¿ya despidió Noboa a Neira Hanze? |Por Roberto Aguilar

  2. Corte de luz en Guayas este domingo 7 de diciembre: conozca las zonas afectadas

  3. Correa sobre salida de Marcela Aguiñaga: "Siempre quiso manejar Guayas"

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 6 de diciembre

  5. Estas calles de Guayaquil cambiarán desde el 6 de diciembre

Te recomendamos