¿Annabelle culpable? Mansión arde tras su visita a New Orleans

Muchos habrán oído sobre Annabelle. Esta famosa muñeca que se hizo conocida por la saga de películas El conjuro. Y aunque es conocida por la ficción, lo cierto es que esta muñeca y la historia de la pareja Warren es real.

(SIGUE CON: Sarah Jessica Parker, su vida entre libros y la lucha contra la censura)

Este objeto, uno de los más temidos del Museo del Ocultismo de los Warren, ha vuelto al centro de conversación pública. Su reciente aparición en la Penitenciaría Estatal de Virginia Occidental, como parte del Devils on The Run Tour, ha provocado un frenesí en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los videos de su traslado han acumulado millones de visualizaciones.

Pero el tour ha dado un giro aún más inquietante: un día después de su paso por Nueva Orleans, la histórica mansión de la plantación Nottoway en White Castle, Luisiana, ardió hasta los cimientos el jueves 15 de mayo de 2025. ¿Coincidencia… o maldición?

@kaylalala298 Annabelle es la “IT” girl del mundo paranormal. La Kim Kardashian de la comunidad fantásmica. 👻 ♬ original sound - Kayla Lala ✡️

¿Qué pasó en el concierto de Andrés Calamaro en Cali? Leer más

El incendio que desató las teorías en TikTok

Ubicada a unos 130 kilómetros del lugar donde Annabelle estuvo en exhibición en Ghost City Tours, el incendio de la Nottoway Plantation se ha debatido en redes.

La mansión, una de las más grandes y conocidas del sur estadounidense, fue declarada pérdida total. Aunque no se ha determinado una causa oficial, algunos usuarios cibernautas ya vinculan el siniestro con la visita de Annabelle, lo que reaviva la leyenda de sus supuestos poderes paranormales.

El 14 de mayo (un día antes del flagelo) la muñeca fue mostrada al público dentro de su vitrina ‘protectora’ por NESPR (New England Society for Psychic Research) durante un evento especial en Nueva Orleans. Las entradas costaban 60 dólares, y la presencia del objeto atrajo tanto a creyentes como a escépticos.

Algunos medios y comentaristas se han preguntado en tono irónico (o quizás no tanto): ¿Fue Annabelle responsable del incendio? ¿Estamos frente a una coincidencia, o un efecto colateral de su supuesta energía maldita?

¿Se puede demandar a una muñeca maldita?

Como si fuera una película de terror mal escrita, algunos usuarios en redes sociales han sugerido que el dueño de la Plantación Nottoway (y hasta el mismísimo estado de Luisiana) deberían demandar a Tony Spera, yerno de los Warren y actual director de NESPR, por llevar a Annabelle a Nueva Orleans a pesar de múltiples advertencias.

¿La acusación? Haber desatado una “catástrofe” paranormal que terminó con la finca envuelta en llamas. Si esto va en serio, NESPR se enfrenta a una disyuntiva fascinante: admitir que todo es un circo inventado… o aceptar que un muñeco poseído incendió una plantación sureña.

Los más escépticos, como el canal Truth or Demons Podcast en YouTube, no se complican: para ellos, todo esto es un show bien orquestado, una estrategia publicitaria que mezcla horror, historia y sensacionalismo. Pero para otros (especialmente quienes no lamentan las ruinas del Viejo Sur), el incendio ha sido motivo de celebración: lo que ardió durante casi 40 horas no fue solo una casa vieja, era un símbolo cuidadosamente maquillado de una época brutal.

La Plantación Nottoway, ese ‘monumento a la grandeza sureña’, en realidad se construyó sobre el trabajo forzado de más de 150 personas esclavizadas. La mansión, convertida en un lujoso complejo turístico, era hasta entonces la casa anterior a la Guerra Civil más grande aún en pie en el Sur de Estados Unidos, así como una de las más hábiles en ignorar su pasado.

Mientras el gobierno de la parroquia de Iberville lamenta la pérdida de lo que consideraba un pilar económico (y un bonito escenario para bodas con aire ‘vintage’), otros no disimulan su satisfacción. Después de todo, pocas cosas son tan irónicas como ver arder una mansión esclavista mientras se discute si fue culpa de un muñeco maldito o de una falla eléctrica.

Lo único seguro es que la historia que Nottoway evitó contar con honestidad, ahora arde con toda su fuerza.

Annabelle: entre mito, leyenda y marketing

Annabelle fue entregada a una enfermera en Hartford en los años 70 y, tras una serie de eventos inexplicables, fue transferida a los Warren, quienes aseguraron que estaba manipulada por una entidad demoníaca. Desde entonces, ha permanecido bajo vigilancia y encerrada con un cartel que dice: "Positivamente no abrir".

La muñeca inspiró la saga de películas Annabelle, parte del universo cinematográfico El Conjuro, y se ha convertido en un ícono pop del terror. Su tour actual incluye paradas en San Antonio, Illinois, Pensilvania y Kentucky, pero no hay fechas confirmadas para su regreso a Connecticut.

Mientras tanto, el Museo del Ocultismo de los Warren continúa cerrado al público, y su convención anual, Seekers of the Supernatural Paracon, aún no ha anunciado su edición 2025.

¿Terror real o fenómeno viral?

La pregunta que persiste es simple, pero inquietante: ¿es Annabelle una muñeca realmente maldita o un fenómeno cultural alimentado por el morbo y el misterio? Mientras los videos en TikTok continúan acumulando millones de vistas y las teorías florecen, una cosa está clara: el poder de Annabelle, real o no, sigue intacto.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!