George Clooney y su primera nominación a los Tony Awards

George Clooney ha sido nominado por primera vez a los Premios Tony 2025 en la categoría de Mejor Actor Principal en una Obra de Teatro por su interpretación del periodista Edward R. Murrow en la adaptación teatral de Good Night, and Good Luck.

Esta obra marca su debut en Broadway y ha sido un éxito rotundo, convirtiéndose en la producción más taquillera en la historia de Broadway al recaudar más de 4 millones de dólares en una sola semana.

En Good Night, and Good Luck, George Clooney debutó en Broadway interpretando al legendario periodista Edward R. Murrow. Su actuación ha sido elogiada por su sobriedad, presencia escénica y fidelidad al carácter del icónico presentador, capturando con fuerza la tensión moral y el compromiso ético que marcaron la lucha de Murrow contra la cacería de brujas anticomunista en la televisión estadounidense de los años 50.

La presentación de los nominados a los Premios Tony 2025 se realizó el pasado 1 de mayo desde el Sofitel New York. Los actores Sarah Paulson y Wendell Pierce fueron los encargados de anunciar a los candidatos en las 26 categorías.

La ceremonia de los 78.º Premios Tony se celebrará el 8 de junio de 2025 en el Radio City Music Hall de Nueva York y será presentada por Cynthia Erivo. El evento se transmitirá en vivo por CBS y estará disponible en streaming a través de Paramount.

Entre los nominados más destacados -aparte de Clooney- se encuentran, Mia Farrow, Nicole Scherzinger, Sadie Sink y Daniel Dae Kim. En la categoría de Mejor Musical, las producciones más nominadas fueron Maybe Happy Ending, Buena Vista Social Club y Death Becomes Her, cada una con 10 nominaciones. En la categoría de Mejor Obra, John Proctor Is the Villain y The Hills of California lideraron con siete nominaciones cada una.

Nominaciones de Good Night, and Good Luck

Las categorías en las que fue nominada la obra Good Night, and Good Luck, adaptación teatral de la película homónima de 2005 escrita por George Clooney y Grant Heslov, son:

Mejor actor en una obra de teatro: George Clooney, por su interpretación de Edward R. Murrow. Mejor diseño escénico de una obra de teatro: Scott Pask. Mejor diseño de vestuario de una obra de teatro: Brenda Abbandandolo. Mejor diseño de iluminación de una obra de teatro: Heather Gilbert y David Bengali. Mejor diseño de sonido de una obra de teatro: Daniel Kluger.

