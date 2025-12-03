Expreso
zarigüeya liberada en cerro Colorado
Las zarigüeyas son animales que llegan a las zonas urbanas en busca de alimento y refugio. Tras rescatarlas, son liberadas en su hábitat.CORTESÍA DE SEGURA EP

Zarigüeya apareció en Ceibos: en qué cerro de Guayaquil se liberó al animal silvestre

Personal de Segura EP ha rescatado ejemplares de zarigüeyas en varios puntos de la ciudad

Las zarigüeyas siguen llegando a las zonas urbanas, buscando alimento y refugio. Esta vez se encontró un ejemplar en Los Ceibos, en el norte de Guayaquil.

En una vivienda de la urbanización Ceibos Norte se encontró un ejemplar de estos inofensivos animales silvestres.

Personal de la empresa municipal Segura acudió a su rescate, tal como ha ocurrido en otras zonas de la ciudad, como Urdesa y puntos del centro o sur.

"Luego de la respectiva valoración (veterinaria), el animal fue liberado en Bosque Protector Cerro Colorado", informó la entidad en una publicación en sus redes sociales.

Cómo reportar la aparición de zarigüeyas

zarigüeya en Guayaquil

Qué hacer si una zarigüeya aparece en casa

Recuerde que estos animales no representan peligro, pero solo deben ser rescatados por personal autorizado.

Por eso, en Guayaquil puede solicitar el servicio a Segura EP, llamando a la línea telefónica gratuita 181 o escribiendo, vía WhatsApp, al 0980-181-181.

También puede contactar al 911 para que personal especializado rescate a los animales y los regrese a su hábitat.

