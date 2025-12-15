¿Qué pasó con los árboles de la calle Guayacanes, en Urdesa?

Diversas especies arbóreas están siendo removidas desde la semana pasada en este sector del norte de Guayaquil

Varios árboles ubicados en la calle Guayacanes, en Urdesa, están situados en el interior de maceteros.

Desde la semana pasada, varios árboles ubicados a lo largo de la calle Guayacanes, en Urdesa, están siendo removidos de su sitio, según denuncian ciudadanos.

En fotografías compartidas por usuarios, se observa a varias especies apiladas sobre la acera, removidas del macetero en el que se encuentran en un tramo de ese sector del norte de Guayaquil.

Ciudadanos han señalado en redes sociales que las especies arbóreas ubicadas en ese tramo de Urdesa, durante una renovación de la calle Guayacanes en la administración municipal de Cynthia Viteri, no brindan la suficiente sombra y están aislados en maceteros.

"Siendo una calle sumamente transitada por los guayaquileños, hubo meses de retraso; locales tuvieron que cerrar, se incomodó a sus habitantes y dejaron árboles en maceteros horribles y el cableado guindando", expuso el ciudadano Juan Ycaza en X.

Traslado de árboles a La Garzota

Ante esta situación, el Municipio de Guayaquil explicó a EXPRESO el motivo de los maceteros vacíos en la calle Guayacanes desde hace varios días.

El Departamento de Comunicación del Cabildo indicó que los árboles serán trasplantados a la ciudadela La Garzota, también en el norte guayaquileño, "porque están muy grandes".

La entidad agregó que los maceteros que quedaron vacíos en la calle Guayacanes serán ocupados con otro tipo de especies. La ciudadanía sigue esperando por medidas efectivas para arborizar la ciudad y aumentar las áreas verdes.

