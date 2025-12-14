Motociclista en estado etílico destruye pileta en Guayaquil

El incidente en Puerto Santa Ana dejó una pileta recién reparada con daños en cerámica y luminarias

La pileta había sido recientemente restaurada junto con otras seis en la zona, con mantenimiento civil, eléctrico y de luminarias.

Un conductor en estado de ebriedad impactó con su motocicleta la pileta del redondel de Puerto Santa Ana, en Guayaquil, generando daños en este espacio público recientemente intervenido.

Daños registrados en el bien público

La colisión, registrada la madrugada de este domingo 14 de diciembre, afectó la cerámica de la pileta, inutilizó cuatro chorros internos y rompió dos luminarias, alterando tanto la funcionalidad como la estética del área, frecuentada por residentes y visitantes.

Según informó el Cabildo a través de un comunicado, el personal del Municipio coordinó acciones con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), levantando un informe con los datos del responsable, incluyendo placa del vehículo, nombre y número de cédula. La información se remitió a la Dirección Administrativa de la Alcaldía para iniciar los procesos correctivos correspondientes.

El hecho ocurre tras un mantenimiento integral en la zona

Como medida preventiva, se instalaron conos, señalética y cintas de restricción, delimitando la zona y asegurando la protección de peatones y conductores. El Municipio informó que en los próximos días se realizarán los trabajos necesarios para restaurar completamente la pileta.

Este hecho ocurre semanas después de que el Cabildo completara un mantenimiento integral de las siete piletas del sector, que incluyó trabajos civiles, eléctricos y de luminarias, con el objetivo de mantener en buenas condiciones los espacios recreativos y turísticos de Puerto Santa Ana.

Daños ocasionados: Cerámica de la pileta dañada, cuatro chorros internos averiados, dos luminarias rotas. Cortesía

En un reportaje anterior publicado por EXPRESO, guayaquileños y turistas habían hecho un llamado a que se repare precisamente la pileta y espacios recreativos del entorno. Frente a ello, la ciudadanía exige sanciones económicas altas para el implicado. "Es increíble que por la falta de responsabilidad ciudadana, Guayaquil termine afectado. La gente sabe ya que no debe conducir si bebe. Por Dios, es algo que ya se sabe. ¿Por qué son tan irresponsables? Ahora que pague y pague mucho", señaló la ciudadana Estela Cobeña, guayaquileña.

