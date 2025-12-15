Incendio afectó un inmueble en el centro de Guayaquil

Bomberos controlaron las llamas; el hecho se registró en las calles Pedro Carbo y Aguirre

Bomberos acudieron al inmueble donde se reportó el incendio, ubicado en el centro de Guayaquil.

Un incendio se registró en un inmueble ubicado en las calles Pedro Carbo y Aguirre, la noche del domingo 14 de diciembre. La presencia de humo denso alarmó a los peatones y vecinos de esa zona cerca de las 22:00, quienes llamaron a las entidades de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegó al sitio para verificar la novedad. La institución acudió con seis unidades de combate, un camión cisterna, una unidad de rescate y una ambulancia a ese punto céntrico.

(Te puede interesar: Siniestro vial en Guayaquil: Quién era el motociclista que atropelló a peatón y huyó)

El incendio se había generado en la planta baja de un edificio ubicado en ese sector. Utilizando diversas herramientas, los bomberos pudieron abrir las puertas del local para ingresar y sofocar las llamas.

En este hecho no se registraron personas heridas, pero sí hubo daños materiales. Cajas e insumos se quemaron por el fuego. Los bomberos realizaron tareas de sofocación de las llamas y remoción de escombros. A las 23:21, la institución indicó haber controlado el incendio.

🧵 | Gracias a la rápida intervención de nuestro personal, la novedad fue controlada.👩🏻‍🚒👨🏻‍🚒



No se reportaron heridos; por ahora se mantienen labores de ventilación y remoción de escombros.🚨#EstamosAquí #BCBG pic.twitter.com/ZrabN1is0r — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) December 15, 2025

Motociclista en estado etílico destruye pileta en Guayaquil Leer más

Explosión e incendio en el suroeste de Guayaquil

Horas antes, cerca de las 16:00, un fuerte estruendo generó temor entre los vecinos de las calles Tulcán y Argentina, en el suroeste de Guayaquil. Enseguida, observaron salir humo y llamas del interior de una vivienda de la zona.

Los moradores del sector llamaron al sistema integrado de seguridad ECU911 para alertar sobre el hecho. Los bomberos llegaron al sitio para atender la emergencia.

En el sitio, los bomberos evidenciaron que la casa, de dos plantas y con base de madera, había colapsado tras la explosión de un cilindro de gas.

"Logramos retirar otros dos tanques de gas antes de que se vieran comprometidos. El incendio fue controlado en aproximadamente 20 minutos”, explicó el mayor Rubén Mejía, jefe de la Cuarta Brigada de los Bomberos de Guayaquil.

Bomberos removieron escombros de la vivienda afectada por la explosión de un cilindro de gas. Ocurrió en el suroeste de Guayaquil. Joffre Flores

Pasadas las 17:00, el incendio había sido controlado y el personal bomberil realiza tareas de ventilación y remoción de escombros. No se registraron personas heridas.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!