Karina Sainz Borgo regresa con Nazarena, una saga familiar sobre el poder

La autora venezolana construye una historia de tensiones domésticas donde la casa se convierte en símbolo de conflicto

La novela debut de la escritora, La hija de la española (2019), fue un éxito mundial traducido a más de 20 idiomas.

En una casa rural de La Araira, donde el calor se pega a las paredes y a los techos, y donde el polvo perenne parece tener memoria, ocho hermanas conviven bajo la sombra de una madre devastada.

La séptima de ellas, Nazarena, barre el patio a diario con una obsesión que roza lo ritual, como si al hacerlo pudiera contener las grietas que avanzan por la familia. Pero el polvo no se disipa: en él se agitan rivalidades, deseos de fuga, animales que anuncian desgracias y muertos que regresan.

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Entre visiones y silencios, la casa se convierte en un territorio donde lo real y lo alucinado se confunden, y donde cada gesto revela la fractura de un linaje que parece condenado a repetirse.

Esta es la historia que narra Nazarena, cuarta novela de la escritora venezolana radicada en España, Karina Sainz Borgo. La obra construye una saga familiar que se despliega entre finales del siglo XIX y mediados del XX, en una geografía ficticia que remite a la región central de Venezuela.

Esta se articula a partir de múltiples voces y tiempos, con una narradora cuya lucidez convive con la sospecha de la locura. “Nazarena es un personaje que tiene un tipo de trauma. No es un personaje fiable, es una narradora de la que sabemos que no está bien mentalmente, pero al mismo tiempo es muy lúcida”, ha explicado la autora.

El origen de esta historia, señala, se encuentra en una búsqueda por comprender las raíces de una experiencia colectiva. “Quería hacer un retrato venezolano y al mismo tiempo universal de cómo una familia llega a su fin, de cómo un país desaparece”, afirma.

En ese tránsito, la casa -espacio central de la novela- deja de ser refugio para convertirse en un escenario de tensiones donde se disputan el poder, el afecto y la supervivencia, y que a su vez remiten a una dimensión más amplia: la del desarraigo y la pérdida.

La novela más compleja de su trayectoria

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La construcción de la novela implicó un proceso de varios años, marcado por la complejidad estructural y simbólica del relato que no había estado presente en sus obras anteriores.

“Nazarena ha sido el libro y la novela que más trabajo me ha dado, porque ha sido la que más problemas me ha planteado. Es mi cuarto libro, pero es cierto que creo que era la más ambiciosa de todas”, comenta la escritora.

La novela también se inscribe en una trayectoria literaria que ha explorado, desde distintos ángulos, la experiencia venezolana. Tras el impacto internacional de La hija de la española y la publicación de títulos como El tercer país, Sainz Borgo vuelve sobre temas como la violencia, el desarraigo y la fragilidad de los vínculos.

Sin embargo, en este nuevo libro el foco se desplaza hacia el interior de la familia, entendida como un espacio de conflicto. “La casa es una jaula. Yo misma lo sentí siempre en mi propia casa, mi casa familiar, como un lugar del que necesito salir”, afirma la autora, quien extiende esa idea a otros ámbitos: “Las patrias son jaulas muy pequeñas. Tú no eliges la familia, el país de origen no lo eliges”.

La dimensión simbólica de la novela se construye, además, a partir de una relación estrecha con la memoria y la imaginación. Sainz Borgo reconoce que la historia se nutre de relatos familiares, transformados por la ficción: “Es la novela más personal que he escrito, la más personal en el sentido de que está alimentada con pesadillas, con imágenes de infancia, con pulsiones ansiosas, con leyendas familiares”.

¿Quién es Karina Sainz Borgo?

Nació en 1982. Es periodista y escritora. Está radicada en España desde 2006. Su novela debut, La hija de la española (2019), fue un éxito mundial traducido a más de 20 idiomas. Entre sus obras también constan las novelas El tercer país y La isla del doctor Schubert.

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