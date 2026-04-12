Yuber Segarra recibe Doctorado Honoris Causa y pone a Guayaquil en la escena cultural internacional

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Yuber Segarra recibió el Doctorado Honoris Causa el 11 de abril en Guayaquil por su labor cultural

Evento en Hotel Ramada reunió figuras internacionales para reconocer preservación de lenguas madre

Reconocimiento destaca trayectoria de 25 años en arte y gestión cultural en Ecuador y Latinoamérica

El gestor cultural Yuber Segarra fue reconocido con un Doctorado Honoris Causa en Guayaquil. El evento reunió a figuras internacionales y destaca su aporte al arte y la preservación cultural.

Guayaquil será sede de un reconocimiento internacional

El Claustro Doctoral de la Preservación de las Culturas y las Lenguas Madre otorgó el Doctorado Honoris Causa al gestor cultural guayaquileño Yuber Segarra Gómez. La ceremonia se llevó a cabo este sábado 11 de abril 2026 en el Hotel Ramada, con la presencia de representantes de distintos países.

La jornada posiciona a la ciudad como un punto de encuentro para el arte y el humanismo, en un evento que reconoce trayectorias vinculadas a la cultura y la identidad.

Una trayectoria vinculada al arte y la gestión cultural

Yuber Segarra cuenta con más de 25 años de trabajo en el ámbito artístico. Su labor incluye la dirección artística, la formación de nuevos talentos y la investigación del folclore ecuatoriano.

Es miembro de la Asociación Internacional de Folklor Latinoamericano (AIFL) y de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Además, se desempeña como Secretario de Presidencia y Coordinador del Departamento de Arte y Cultura de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial del Guayas.

Como director de la Academia Reminiscencia, ha impulsado procesos formativos para nuevas generaciones de bailarines y artistas en el país.

El reconocimiento a la identidad cultural

El doctorado reconoce su trabajo en la preservación de las lenguas madre y las tradiciones. También destaca su aporte al fortalecimiento del tejido social a través del arte.

En 2025, el Municipio de Guayaquil le otorgó la distinción de Embajador de Guayaquil, reforzando su rol en la difusión cultural.

El evento contó con delegaciones internacionales vinculadas a la organización CIESART, con presencia en Europa y América.

El gestor cultural Yuber Segarra luego de ser investido con el doctorado Honoris Causa.Cortesía.

La voz del homenajeado





"Es un honor inmenso representar a Ecuador y a mi querida Guayaquil en una gala de esta magnitud. Este Doctorado Honoris Causa es un compromiso para seguir elevando el nombre de nuestra cultura en los cinco continentes", señaló el artista.