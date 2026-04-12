Más de 151.000 galones de combustible ilegal incautados en Ecuador en 2026

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Más de 151.000 galones de combustible ilegal fueron incautados en Ecuador en 2026 durante operativos nacionales.





Operativos se realizaron en carreteras y fronteras para frenar contrabando y abastecimiento a redes criminales.





El control de combustible busca cortar logística usada en narcotráfico, minería ilegal y transporte clandestino.





En lo que va de 2026, las operaciones de control ejecutadas en distintos puntos del país han permitido la incautación de más de 151.000 galones de combustible que, según las autoridades, estaban destinados a actividades ilícitas, principalmente contrabando y abastecimiento de redes criminales.

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Las acciones forman parte de un refuerzo de los operativos de seguridad en el sector de hidrocarburos, un ámbito considerado sensible debido a su impacto económico y su uso recurrente en estructuras ilegales dedicadas al tráfico de drogas, minería ilegal y transporte clandestino de mercancías.

De acuerdo con la información disponible, los decomisos se han realizado en carreteras, zonas fronterizas y áreas consideradas estratégicas, donde se ha detectado el traslado irregular de grandes volúmenes de combustible sin los permisos correspondientes.

En varios casos, el hidrocarburo era almacenado en tanques improvisados y camiones adaptados, lo que también representaba un riesgo para la seguridad y el ambiente.

Operativos se realizaron en carreteras y fronteras para frenar contrabando y abastecimiento a redes criminales.Cortesía

Golpe a economías criminales

El combustible es uno de los insumos más utilizados por organizaciones ilegales, ya que permite movilizar maquinaria, embarcaciones y vehículos empleados en diversas actividades delictivas.

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Por ello, especialistas en seguridad señalan que este tipo de incautaciones tienen un impacto directo en la operatividad de estas redes, al elevar sus costos y limitar su capacidad logística.

Las autoridades han señalado que el objetivo de los operativos no es únicamente el decomiso del producto, sino también la identificación de rutas, puntos de acopio y posibles conexiones con otras economías ilegales.

En algunos procedimientos se han iniciado investigaciones adicionales para determinar responsabilidades penales.

Un problema persistente

El contrabando y uso ilegal de combustibles es un fenómeno persistente en Ecuador, especialmente en zonas donde la diferencia de precios con países vecinos hace rentable el tráfico del hidrocarburo. A esto se suma su utilización en actividades clandestinas que requieren grandes volúmenes de energía para operar.

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Aunque hasta ahora no se han detallado cifras sobre personas detenidas ni provincias específicas con mayor número de incautaciones, las autoridades anticipan que los operativos continuarán durante el resto del año, con énfasis en corredores viales, puertos y zonas fronterizas.

La incautación de más de 151.000 galones en apenas los primeros meses de 2026 da cuenta de la magnitud del problema y del peso que el combustible ilegal tiene en las dinámicas delictivas que enfrentan las fuerzas de seguridad en el país.