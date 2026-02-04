Incautan 4.000 galones de combustible en acopio ilegal en La Troncal

Camiones, tanques y mangueras fueron retenidos durante la intervención de seguridad

Un operativo permitió desmantelar un centro de acopio clandestino de combustible en el sector PK 80 del cantón La Troncal.

Un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad permitió desmantelar un centro de acopio clandestino de combustible en el sector PK 80 del cantón La Troncal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo tras la localización de una perforación realizada de manera ilícita en la infraestructura utilizada para el transporte de derivados de petróleo, desde donde presuntamente se extraía material hidrocarburífero para su posterior distribución.

Según información oficial, en el sitio se identificaron varias estructuras improvisadas empleadas para el almacenamiento y manejo del combustible sustraído. Como parte de la intervención, los equipos de seguridad confiscaron vehículos y herramientas que habrían sido utilizadas para el transporte y recolección del material.

Entre los elementos decomisados se incluyen un camión que transportaba cuatro cisternas plásticas con aproximadamente 2.000 galones de combustible, así como un camión tipo tanquero —normalmente destinado al abastecimiento de agua potable— que también contenía cerca de 2.000 galones.

Resultados del operativo en La Troncal

Las autoridades reportaron además la incautación de cisternas adicionales, mangueras, tanques, bombas de succión y otros implementos empleados para la operación del centro clandestino. Tres camiones adicionales, que presentaban rastros de combustible en su interior, fueron retenidos para investigaciones.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades ilícitas no solo representan pérdidas económicas para el Estado, sino que además generan riesgos ambientales y de seguridad para las comunidades cercanas, debido al manejo inadecuado de materiales inflamables y a los daños que ocasionan en la infraestructura energética.

El caso fue puesto a disposición de las entidades competentes para continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades penales por la extracción y comercialización ilegal de combustibles en la zona.

