Durante un operativo militar en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, localizaron una piscina clandestina con 10.000 galones de gasolina blanca.
Durante un operativo militar en el cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, localizaron una piscina clandestina con 10.000 galones de gasolina blanca.

FF.AA. hallan miles de galones de combustible en operativos en Sucumbíos y Guayaquil

En el sector de La Florida, al norte de Guayaquil, se incautaron 9.000 galones de combustible

Durante un operativo militar en el sector de La Victoria, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, efectivos del Ejército Ecuatoriano localizaron una piscina clandestina con aproximadamente 10.000 galones de gasolina blanca, presuntamente destinada al contrabando hacia Colombia.

El hallazgo se produjo tras labores de inteligencia que permitieron identificar un acople ilegal conectado a la red de transporte de hidrocarburos de Petroecuador. En el sitio también se encontraron 1.500 metros de manguera, una llave de paso y un camión con nueve bultanks, utilizados para el almacenamiento y transporte del combustible.

Las autoridades presumen que el lugar funcionaba como un centro de acopio para el desvío de derivados de petróleo, actividad que representa un riesgo tanto para la seguridad energética como para el medio ambiente. Personal de seguridad física de Petroecuador fue convocado para iniciar las labores de remediación en la zona.

En el sector de La Florida, al norte de Guayaquil, se incautaron 9.000 galones de combustible.
En el sector de La Florida, al norte de Guayaquil, se incautaron 9.000 galones de combustible.

Incautación en Guayaquil: 9.000 galones de combustible retenidos

En un operativo paralelo desarrollado por el Bloque de Seguridad en el sector de La Florida, al norte de Guayaquil, se incautaron 9.000 galones de combustible. Durante la intervención, se retuvieron un camión tipo tanquero y un vehículo tipo furgón, ambos presuntamente vinculados a actividades ilícitas relacionadas con el transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones buscan frenar el tráfico ilegal de combustibles, una actividad que afecta el abastecimiento nacional y está vinculada a redes del crimen organizado. Además, se busca prevenir riesgos asociados al manejo inadecuado de materiales inflamables.

