Cómo consultar si tienes deudas en Ecuador con tu cédula este 2026

Reporte crediticio incluye historial de tres años y muestra calificación financiera actual del usuario en Ecuador

Personas con deudas podrán revisar su historial crediticio en línea con su cédula.

Consultar deudas en Ecuador con la cédula en 2026 se realiza de forma oficial a través de la Superintendencia de Bancos. Este trámite permite acceder al historial crediticio completo, incluyendo deudas, operaciones bancarias y calificación financiera. El proceso es gratuito y se realiza completamente en línea.

El sistema exige un registro previo para garantizar la seguridad de los datos personales. Los usuarios deben validar su identidad antes de acceder al reporte, lo que incluye el envío de documentos y una verificación facial. Este mecanismo busca evitar fraudes y proteger la información financiera.

Una vez completado el proceso, el ciudadano recibe acceso a un reporte detallado. “El sistema generará un PDF con el detalle de todas tus deudas, saldos y tu calificación”, indica la plataforma oficial en sus servicios digitales.

Paso a paso: cómo consultar deudas en Ecuador con tu cédula en 2026

Para obtener tu reporte crediticio en línea, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web de la Superintendencia de Bancos. Selecciona la opción “Servicios en Línea” y luego “Registro de Datos Crediticios”. Crea un usuario con tu número de cédula y define una contraseña segura. Confirma tu correo electrónico para continuar con el proceso. Envía un correo a balcon@superbancos.gob.ec con: Fotos de tu cédula (frontal y reverso). Una selfie sosteniendo tu documento de identidad. Espera la validación de tu cuenta, que puede tardar hasta 48 horas hábiles. Una vez activada la cuenta: Ingresa con tu usuario y contraseña. Dirígete a “Reportes de datos crediticios”. Selecciona “Reporte crediticio” y descarga el archivo en PDF.

Qué información incluye el reporte de deudas en Ecuador

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El documento generado contiene todas las obligaciones registradas en el sistema financiero. Esto incluye deudas con bancos, cooperativas y otras entidades reguladas. También muestra el estado de cada crédito, ya sea vigente o vencido.

El reporte incluye la calificación crediticia del usuario, un indicador clave para acceder a préstamos. Este puntaje refleja el comportamiento de pago y el nivel de riesgo del cliente.

Además, el sistema mantiene un historial de deudas de los últimos tres años. Esta información permite tener una visión clara del comportamiento financiero reciente.

Otras plataformas para consultar deudas en Ecuador

También es posible revisar obligaciones específicas en otras entidades del Estado. El Servicio de Rentas Internas permite consultar deudas tributarias, como impuestos o multas.

Para temas de pensiones alimenticias, se puede ingresar al sistema SUPA del Consejo de la Judicatura. Aquí se verifican valores pendientes relacionados con procesos legales. Otra opción es Equifax, que ofrece reportes más detallados del historial crediticio, aunque este servicio tiene costo.

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