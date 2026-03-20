Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Marcela Aguiñaga
Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, encabeza la institución que aclaró que los procesos de contratación se realizaron conforme a la normativa vigente.Cortesía

Prefectura del Guayas responde a Sercop por presuntos incumplimientos

La Prefectura defiende su proceso de contratación y asegura que actuó cumpliendo la ley tras señalamientos del Sercop

La Prefectura del Guayas emitió un comunicado la noche de este viernes, 20 de marzo, en respuesta a los señalamientos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) sobre supuestos incumplimientos en un proceso de contratación.

Prefectura del Guayas

Sercop dice hallar "incumplimientos normativos" en proceso de la Prefectura de Guayas

Leer más

Según la institución, los hechos son claros y se actuó conforme a la normativa vigente. Señalan que no es cierto que no se haya utilizado el portal de Compras Públicas, ya que la ley permite la publicación posterior cuando un proceso ha sido declarado desierto.

(Le puede interesar leer: Marcela Aguiñaga tras allanamiento a Cristian Zamora: “La política es de alto riesgo”

Los procesos RE-CSCD-PG-2025-005 y RE-CSCD-PG-2025-007 fueron suspendidos sin justificación ni respuesta por parte del Sercop, y posteriormente declarados desiertos, publicó la Prefectura a través de sus canales oficiales. Por ello, "la contratación se publicó y adjudicó mediante el proceso PE-PG-2025-003, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 136, numeral 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)", alegó.

Puente Gonzalo Icaza

Marcela Aguiñaga: "A pesar de los días difíciles, Guayas hace"

Leer más

La Prefectura añadió que todos sus servidores públicos están sujetos a la rendición de cuentas posterior ante la Contraloría General del Estado, garantizando la transparencia de los procedimientos.

Sercop identificó supuestos incumplimientos normativos

Por su parte, el director general del Sercop, José Julio Neira, había señalado que tras una revisión detectaron “incumplimientos normativos” y que la información se remitió a la Contraloría. Entre las observaciones de Sercop se incluyen el uso de herramientas informáticas, la trazabilidad de los procesos y la especificidad de cuadros de costos y proformas.

(Lo invitamos a leer: Marcela Aguiñaga: “No tengo diálogo con el presidente Daniel Noboa y lo lamento”

Sercop recomendó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) fortalecer la planificación de sus procesos de contratación para asegurar un uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

  • El Sercop indicó que realizó observaciones técnicas a procesos de contratación "que no cumplieron con la normativa vigente" o que no utilizaron las herramientas del portal de Compras Públicas, "cuyo uso es obligatorio".

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ

 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lluvia anega varios sectores de Guayaquil la noche de este viernes 20 de marzo

  2. Crisis Ecuador-Colombia: 5 claves para entender el fin del impase diplomático

  3. Prefectura del Guayas responde a Sercop por presuntos incumplimientos

  4. Préstamos quirografarios IESS 2026: errores que debes evitar al solicitarlo

  5. Bukele propone cadena perpetua en El Salvador para menores asesinos o violadores

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: ¿Cómo puedo reclamar al SRI si no he recibido el pago?

  2. ¿Qué le pasó a Chuck Norris? Esto se sabe sobre su fallecimiento

  3. ¿Por qué el SRI rechaza la devolución del IVA? Motivos y soluciones

  4. Alcaldesa de Guayaquil sobre basura acumulada: "Esto no llegó a pasar ni en pandemia"

  5. ¿Cómo serán los cortes de luz durante el toque de queda? Esto se sabe

Te recomendamos