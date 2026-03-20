Prefectura del Guayas responde a Sercop por presuntos incumplimientos

La Prefectura defiende su proceso de contratación y asegura que actuó cumpliendo la ley tras señalamientos del Sercop

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, encabeza la institución que aclaró que los procesos de contratación se realizaron conforme a la normativa vigente.

La Prefectura del Guayas emitió un comunicado la noche de este viernes, 20 de marzo, en respuesta a los señalamientos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) sobre supuestos incumplimientos en un proceso de contratación.

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Según la institución, los hechos son claros y se actuó conforme a la normativa vigente. Señalan que no es cierto que no se haya utilizado el portal de Compras Públicas, ya que la ley permite la publicación posterior cuando un proceso ha sido declarado desierto.

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Los procesos RE-CSCD-PG-2025-005 y RE-CSCD-PG-2025-007 fueron suspendidos sin justificación ni respuesta por parte del Sercop, y posteriormente declarados desiertos, publicó la Prefectura a través de sus canales oficiales. Por ello, "la contratación se publicó y adjudicó mediante el proceso PE-PG-2025-003, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 136, numeral 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)", alegó.

Los hechos son claros: se actuó conforme a la normativa .



No es cierto que no se haya utilizado el portal. La normativa permite la publicación posterior cuando un proceso ha sido declarado desierto.



Los procesos RE-CSCD-PG-2025-005 y RE-CSCD-PG-2025-007 fueron suspendidos sin… — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) March 21, 2026

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La Prefectura añadió que todos sus servidores públicos están sujetos a la rendición de cuentas posterior ante la Contraloría General del Estado, garantizando la transparencia de los procedimientos.

Sercop identificó supuestos incumplimientos normativos

Por su parte, el director general del Sercop, José Julio Neira, había señalado que tras una revisión detectaron “incumplimientos normativos” y que la información se remitió a la Contraloría. Entre las observaciones de Sercop se incluyen el uso de herramientas informáticas, la trazabilidad de los procesos y la especificidad de cuadros de costos y proformas.

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Gracias a una alerta, desde el @SERCOPec revisamos el proceso de publicación especial de comunicación que realizó la @PrefGuayas y que evidencia incumplimientos normativos, por lo que se ha remitido toda la información a la Contraloría General del Estado.



Las novedades… https://t.co/iphJdvcnFK — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) March 20, 2026

Sercop recomendó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) fortalecer la planificación de sus procesos de contratación para asegurar un uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

El Sercop indicó que realizó observaciones técnicas a procesos de contratación "que no cumplieron con la normativa vigente" o que no utilizaron las herramientas del portal de Compras Públicas, "cuyo uso es obligatorio".

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