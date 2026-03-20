Marcela Aguiñaga: "A pesar de los días difíciles, Guayas hace"

A un año del colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, el desmontaje avanza a la mitad y la nueva obra aún no empieza

A un año del colapso, los trabajos de desmontaje del puente Gonzalo Icaza Cornejo avanzan en el río Daule, mientras la nueva estructura aún no inicia su construcción.

Un año después del colapso que partió en dos la movilidad en Daule, el puente Gonzalo Icaza Cornejo sigue sin reconstruirse. Lo que sí avanza, a medias, es el retiro de la estructura caída. En ese escenario, la prefecta Marcela Aguiñaga volvió a abordar el tema con un mensaje que intenta marcar gestión en medio de los retrasos: “A pesar de los días difíciles, Guayas hace”, aseguró en sus cuentas oficiales.

El 19 de marzo de 2025, la caída del puente dejó cinco muertos, vehículos sumergidos en el río Daule y a dos poblaciones golpeadas: la parroquia Magro y Lomas de Sargentillo, que además se quedaron por meses sin agua potable tras la destrucción de la tubería principal.

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Ocho meses de espera para intervenir

Desde entonces, el proceso ha sido más lento de lo esperado. La propia Prefectura reconoce que recién en noviembre pasado pudo intervenir directamente en la estructura, tras la autorización de la Fiscalía. Ocho meses después del colapso.

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Hoy, el desmontaje alcanza el 50 %, según datos oficiales. Falta lo más complejo: retirar cerca de 80 metros de estructura que siguen bajo el agua, en un río crecido por el invierno. Para eso, se instala un sistema tipo teleférico que permita sacar los escombros.

El colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo no solo significó la pérdida de una infraestructura histórica, sino también de un sitio cargado de memorias para varias generaciones.

Hace un año colapsó el puente Gonzalo Icaza Cornejo. Y no dejamos sola a la gente ni un solo día.

Se indemnizó a las familias afectadas y restablecimos el agua en Lomas de Sargentillo y la parroquia Magro.

Desde noviembre iniciamos el desmontaje, apenas Fiscalía autorizó el… pic.twitter.com/MJeAJumZBz — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) March 20, 2026

El colapso del puente dejó cinco fallecidos y afectó servicios básicos como el agua potable en varias zonas de Daule. Cortesía

Mientras tanto, la nueva obra aún no empieza.

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Aguiñaga sostiene que no se ha perdido el tiempo: asegura que ya están listos los estudios, el diseño y hasta el render del nuevo puente. Pero en territorio, lo que predomina es la espera.

Durante estos meses, la emergencia obligó a soluciones provisionales. El agua llegó en tanqueros hasta que en septiembre se logró restablecer el servicio con una nueva red de tuberías. Y la movilidad se sostuvo por rutas alternas, como el paso Daule-Nobol.

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En su mensaje, la prefecta insiste en que hubo acompañamiento permanente. “No los hemos dejado solos”, afirma. Sin embargo, el ritmo de la reconstrucción sigue marcado por trámites, clima y una obra que todavía no arranca.

El sistema teleférico instalado permitirá retirar los escombros del puente sumergido, uno de los mayores retos técnicos de la obra.

La estructura del puente Gonzalo Icaza Cornejo aún sigue parcialmente sumergida en el río Daule; el desmontaje avanza lentamente. Cortesía

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