Artemis II: NASA celebra su misión histórica y acerca el regreso del hombre a la Luna

Lo que debes saber sobre Artemis II Regreso histórico a la órbita lunar. Artemis II marca el retorno de astronautas a las cercanías de la Luna por primera vez desde 1972, reactivando la exploración tripulada más allá de la órbita terrestre.



Misión exitosa, pero con aprendizajes técnicos. Aunque el viaje fue exitoso, la NASA analizará una fuga en el sistema de presión y el comportamiento del escudo térmico, datos clave para futuras misiones.



El primer paso hacia volver a pisar la Luna. Más que un logro aislado, Artemis II es una misión de prueba que abre el camino para próximas expediciones que sí buscarán alunizar.

La imagen es potente: una cápsula cruzando la atmósfera a casi 40.000 kilómetros por hora, envuelta en plasma, incomunicada por minutos… y luego, silencio. Hasta que reaparece. Flota. Y confirma que todo salió bien.

Así terminó Artemis II, la misión que marca el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna después de más de medio siglo.

Un viaje que reabre el camino a la Luna

El 1 de abril, cuatro astronautas despegaron desde Florida con un objetivo claro: volver a orbitar la Luna sin alunizar, como parte de una misión de prueba clave para el futuro de la exploración espacial.

A bordo viajaban Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Diez días después, la nave Orión regresó a la Tierra y amerizó en el Pacífico, frente a San Diego. Lo hizo con una precisión milimétrica: a menos de 1,6 kilómetros del punto previsto.

Fue el primer viaje humano alrededor de la Luna desde la era del programa Apolo en 1972.

Captura de imagen de una transmisión de la NASA de la capsula Orión, con los tripulantes de Artemis II, luego de amerizar en el Pacífico.NASA

“Esta noche es del equipo”

La celebración no fue solo para los astronautas. Desde el Johnson Space Center, en Houston, el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, puso el foco en quienes hicieron posible la misión.

“Escucharán a los astronautas mañana, pero esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron”, dijo, reconociendo el trabajo de ingenieros, técnicos y controladores de vuelo.

Para la agencia, el mensaje es claro: el regreso a la Luna ya no es una promesa lejana. Está en marcha.

Datos de una misión histórica

Los números reflejan la magnitud del desafío:

Más de 1,13 millones de kilómetros recorridos Velocidad máxima de 39.700 km/h Reentrada con un rango de 3.150 kilómetros Amerizaje con margen de error menor a 1 milla

El director de vuelo, Rick Henfling, lo resumió así: “Fue un día verdaderamente espectacular para la NASA y nuestros socios internacionales”.

Lo que funcionó… y lo que se revisará

Como toda misión de prueba, Artemis II también dejó lecciones.

Los equipos ya analizan el estado del escudo térmico de la cápsula, clave para soportar el calor extremo del reingreso. Además, se detectó una fuga en el sistema de control de presión que será investigada.

El apagón de comunicaciones durante la reentrada —provocado por el plasma que rodea la nave— se mantuvo dentro de los parámetros esperados.

La tripulación de Artemis II amerizará hoy a las 19:07 de Ecuador frente a la costa de San Diego. El amerizaje no se verá desde tierra.NASA

El inicio de una nueva etapa

Para Lori Glaze, responsable del programa Artemis, lo más importante no es solo el éxito técnico, sino lo que viene después.

“Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años”, destacó.

La siguiente meta será aún más ambiciosa: volver a pisar la superficie lunar.

Porque si algo dejó claro Artemis II es que el camino está abierto… pero lo más difícil apenas comienza.