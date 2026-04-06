Artemis II rompe récord: viaja más lejos que Apolo 13 y redefine los límites humanos

La misión Artemis II superó la distancia alcanzada por Apolo 13 en 1970 y marca un nuevo hito en la exploración humana

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la NASA @NASA donde se observa la cara visible de la luna al costado derecho y la cara oculta del lado izquierdo.

La historia de la exploración espacial acaba de escribir un nuevo capítulo. La misión Artemis II logró este 6 de abril convertirse en la misión tripulada que más lejos ha viajado de la Tierra, superando un récord que se mantenía intacto desde hace más de medio siglo.

A las 12:57 (hora del centro de EE.UU.), la nave Orión alcanzó una distancia superior a la lograda por Apolo 13, que en su momento llegó a 400.171 kilómetros del planeta.

Pero Artemis II no solo rompió ese registro: durante su trayectoria, los astronautas alcanzarán hasta 406.777 kilómetros de distancia, consolidando el viaje humano más lejano de la historia.

De una emergencia a un hito planificado

La comparación con Apolo 13 no es casual. Aquella misión de 1970 pasó a la historia no por lo que logró, sino por lo que sobrevivió.

Tras una explosión en uno de sus tanques de oxígeno, la tripulación tuvo que abortar el alunizaje y utilizar la gravedad de la Luna para regresar a la Tierra. En ese proceso, sin planearlo, establecieron el récord de distancia humana más lejana.

Apolo 13 llegó lejos por accidente.

Artemis II lo hace por diseño.

Ese es el verdadero cambio de era.

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El lado oculto: el momento más crítico

Uno de los puntos más simbólicos —y desafiantes— de Artemis II será su paso por la cara oculta de la Luna, una región que no puede verse desde la Tierra.

Durante unos 40 minutos, la nave perderá completamente la comunicación con el planeta, mientras la Luna actúa como una barrera natural.

Será un momento de silencio absoluto.

Sin contacto. Sin margen de error inmediato.

La última vez que un ser humano vio esta cara con sus propios ojos fue en 1972, durante la misión Apolo 17.

Cuatro astronautas, un nuevo límite

La tripulación está conformada por:

Reid Wiseman Christina Koch Victor Glover Jeremy Hansen

Ellos no solo orbitarán la Luna. También marcarán una nueva frontera: hasta dónde puede llegar el ser humano en el espacio profundo.

Un récord incluso en comunicación

En medio de este viaje, la NASA también logró otro hito simbólico: el mensaje enviado desde mayor distancia en la historia.

Un correo electrónico transmitido desde la Tierra hasta la nave se convirtió en el mensaje más lejano jamás enviado por la humanidad.

Más allá de la Luna: lo que realmente está en juego

Aunque Artemis II no aterrizará, su importancia es estratégica.

Esta misión:

prueba sistemas para futuras misiones más complejas

valida la capacidad humana de operar más lejos y con menor comunicación

abre el camino hacia misiones a Marte

Porque el objetivo ya no es solo llegar a la Luna. Es aprender a ir más lejos… y regresar.

La diferencia que lo cambia todo

Apolo 11 llevó al ser humano a la Luna. Apolo 13 demostró que podía sobrevivir a lo inesperado. Artemis II prueba que podemos ir más lejos que nunca… de forma consciente.

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Aunque Neil Armstrong fue el primer ser humano en pisar la Luna en 1969, la misión Apolo 11 siguió una trayectoria directa: viajar, alunizar y regresar. En términos de distancia, eso significó llegar hasta aproximadamente 384.000 kilómetros de la Tierra, que es la distancia promedio entre nuestro planeta y la Luna.

La diferencia con Artemis II no está en el destino, sino en el recorrido. Esta misión no aterrizará en la superficie lunar, sino que realizará una órbita mucho más amplia alrededor de la Luna, alejándose más antes de iniciar el regreso a la Tierra. Es una trayectoria diseñada para probar hasta dónde puede llegar una misión tripulada en el espacio profundo.

Por eso, aunque no “pise” la Luna, Artemis II alcanzará una distancia mayor: más de 406.000 kilómetros desde la Tierra. Es decir, sus astronautas estarán físicamente más lejos que Armstrong en cualquier momento de su viaje, marcando un nuevo récord en la exploración humana.

En simple: Armstrong fue el primero en llegar a la Luna, pero Artemis II será la misión que llevará a humanos más lejos que nunca. No compiten entre sí; representan etapas distintas de un mismo objetivo: ir cada vez más allá.

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