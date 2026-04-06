Artemis II: astronautas estarán 40 minutos incomunicados con la tierra

La nave Orión quedará incomunicada durante 40 minutos al pasar por detrás de la Luna.

La misión Artemis II, que marca el regreso de astronautas a la órbita lunar después de más de medio siglo, experimentará este lunes un momento único: la nave Orión quedará incomunicada durante 40 minutos al pasar por detrás de la Luna.

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Alrededor de las 22:47 GMT (18:47 EDT), las señales de radio y láser que permiten la comunicación entre la nave y la Tierra serán bloqueadas por la propia Luna. Durante ese lapso, los cuatro astronautas estarán completamente solos, viajando a través de la oscuridad del espacio, sin contacto con el centro de control en Houston.

La visión de los astronautas

Víctor Glover, piloto de la misión, expresó antes del viaje su esperanza de que el mundo aproveche este tiempo para unirse. “Cuando estemos tras la Luna, incomunicados, aprovechemos esta oportunidad. Oremos, tengamos esperanza y enviemos nuestros mejores deseos para que podamos retomar el contacto”, declaró a BBC News.

La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, ya ha compartido su asombro por las vistas del satélite natural. Koch, la primera mujer en participar en una misión de este tipo, describió la experiencia de ver la cara oculta de la Luna como “absolutamente espectacular”.

El canadiense Hansen añadió: “El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas”. Sus palabras reflejan la magnitud histórica y emocional de este viaje.

Preparativos para el sobrevuelo

La incomunicación ocurrirá durante un sobrevuelo de seis horas sobre la cara oculta de la Luna. Aunque la pérdida de contacto durará unos 40 minutos, la NASA ha asegurado que se trata de un procedimiento totalmente controlado.

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El sábado, Koch y Hansen tomaron el control de la nave durante 41 minutos para evaluar distintos modos de propulsión y maniobra en el espacio profundo. Estas pruebas serán repetidas por Wiseman y Glover el miércoles. Además, los astronautas recibieron objetivos de observación lunar que serán fotografiados y analizados durante el sobrevuelo.

Un regreso histórico

Artemis II no tiene previsto alunizar, pero representa un paso fundamental hacia futuras misiones que sí lo harán. Tras diez días de viaje, la cápsula Orión regresará a la Tierra y se zambullirá en el mar frente a la costa de San Diego el próximo viernes.

La misión simboliza el regreso de astronautas a la órbita lunar después de más de 50 años, con una tripulación diversa que refleja el compromiso de la NASA con la inclusión. Koch, Glover, Hansen y Wiseman se mostraron agradecidos por la oportunidad de ser parte de este hito.

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