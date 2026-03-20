Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Prefectura del Guayas
Fachada del edificio de la Prefectura del Guayas, ubicado en el centro de Guayaquil.Archivo Expreso

Sercop dice hallar "incumplimientos normativos" en proceso de la Prefectura de Guayas

José Julio Neira, titular del Sercop, se refirió a un proceso de contratación del Gobierno Provincial del Guayas

El director general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, señaló que, tras una alerta, la entidad revisó un proceso de contratación bajo la modalidad de publicación especial de comunicación ejecutado por la Prefectura del Guayas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, este viernes 20 de marzo, el funcionario señaló que dicho proceso "evidencia incumplimientos normativos" y que se ha remitido la información a la Contraloría General del Estado.

(Te puede interesar: ¿Qué busca Noboa ordenando al Centro de Inteligencia revisar contratos públicos?)

Según Neira, las novedades halladas en el proceso de contratación de la Prefectura del Guayas fueron:

  • No se utilizaron las herramientas informáticas del portal del Sercop, que -según dijo- son obligatorias.
  • El objeto de contratación no se enmarca en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).
  • La documentación relevante del procedimiento muestra el proceso RE-CSCD-PG-2025-008, pero el proceso publicado es el PE-PG-2025-003. Según Neira, aquello "vulnera la publicidad y trazabilidad de la información pública".
  • No se registra especificidad en el cuadro de costos del estudio de mercado ni en las proformas publicadas, sobre lo que solicitó la institución.
Jose Julio Neira, director del Sercop

José Julio Neira detalla nuevos filtros anticorrupción en compras públicas

Leer más

Sercop pide a los GAD "fortalecer la planificación de sus procesos de contratación"

En un comunicado, el Sercop exhortó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), "a fortalecer la planificación de sus procesos de contratación, con el fin de asegurar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos".

La dependencia gubernamental dijo haber identificado "inconsistencias recurrentes" en la ejecución de procedimientos relacionados con festividades locales.

RELACIONADAS

Por ello, el Sercop indicó que realizó observaciones técnicas a procesos de contratación "que no cumplieron con la normativa vigente" o que no utilizaron las herramientas del portal de Compras Públicas, "cuyo uso es obligatorio".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sercop dice hallar "incumplimientos normativos" en proceso de la Prefectura de Guayas

  2. Cortes de luz en Guayaquil: ¿En qué sectores hay apagones y qué responde CNEL?

  3. Toque de queda: Corte define exenciones en salud, prensa y sectores clave

  4. Roberto Martínez calma a Portugal: Cristiano llegará sin problemas al Mundial 2026

  5. El Fórum, el edificio que quiere recuperar su lugar en Guayaquil

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: ¿Cómo puedo reclamar al SRI si no he recibido el pago?

  2. ¿Por qué el SRI rechaza la devolución del IVA? Motivos y soluciones

  3. ¿Qué le pasó a Chuck Norris? Esto se sabe sobre su fallecimiento

  4. Progen: Delegación de Celec demostró más interés en Disney que en inspección técnica

  5. Barcelona SC en Copa Libertadores 2026: grupo, rivales y calendario

Te recomendamos