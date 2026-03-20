Sercop dice hallar "incumplimientos normativos" en proceso de la Prefectura de Guayas

José Julio Neira, titular del Sercop, se refirió a un proceso de contratación del Gobierno Provincial del Guayas

Fachada del edificio de la Prefectura del Guayas, ubicado en el centro de Guayaquil.

El director general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, señaló que, tras una alerta, la entidad revisó un proceso de contratación bajo la modalidad de publicación especial de comunicación ejecutado por la Prefectura del Guayas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, este viernes 20 de marzo, el funcionario señaló que dicho proceso "evidencia incumplimientos normativos" y que se ha remitido la información a la Contraloría General del Estado.

(Te puede interesar: ¿Qué busca Noboa ordenando al Centro de Inteligencia revisar contratos públicos?)

Según Neira, las novedades halladas en el proceso de contratación de la Prefectura del Guayas fueron:

No se utilizaron las herramientas informáticas del portal del Sercop, que -según dijo- son obligatorias.

El objeto de contratación no se enmarca en el numeral 4 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP).

La documentación relevante del procedimiento muestra el proceso RE-CSCD-PG-2025-008, pero el proceso publicado es el PE-PG-2025-003. Según Neira, aquello "vulnera la publicidad y trazabilidad de la información pública".

No se registra especificidad en el cuadro de costos del estudio de mercado ni en las proformas publicadas, sobre lo que solicitó la institución.

Gracias a una alerta, desde el @SERCOPec revisamos el proceso de publicación especial de comunicación que realizó la @PrefGuayas y que evidencia incumplimientos normativos, por lo que se ha remitido toda la información a la Contraloría General del Estado.



Las novedades… https://t.co/iphJdvcnFK — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) March 20, 2026

José Julio Neira detalla nuevos filtros anticorrupción en compras públicas Leer más

Sercop pide a los GAD "fortalecer la planificación de sus procesos de contratación"

En un comunicado, el Sercop exhortó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), "a fortalecer la planificación de sus procesos de contratación, con el fin de asegurar el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos".

La dependencia gubernamental dijo haber identificado "inconsistencias recurrentes" en la ejecución de procedimientos relacionados con festividades locales.

Por ello, el Sercop indicó que realizó observaciones técnicas a procesos de contratación "que no cumplieron con la normativa vigente" o que no utilizaron las herramientas del portal de Compras Públicas, "cuyo uso es obligatorio".

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!