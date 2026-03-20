Lluvia colapsa la vía a Daule: conductores atrapados por más de una hora

La fila de vehículos se extiende por varios kilómetros en esta vía del norte de Guayaquil, la noche de este viernes 20

La fila de vehículos se extendía por varios kilómetros en la vía a Daule, la noche de este viernes 20 de marzo.

La fuerte lluvia registrada en el norte de Guayaquil dejó calles anegadas y provocó un colapso vehicular. Conductores que circulan por la vía a Daule reportan demoras de más de una hora para avanzar menos de dos kilómetros, la noche de este viernes 20 de marzo.

En videos difundidos en redes sociales se observa una extensa fila de vehículos que se prolonga por varios kilómetros, rodeados por agua en algunos tramos. El ambiente es de tensión entre conductores, con bocinas constantes y la calzada aún mojada tras la intensa lluvia.

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Conductores señalaron que el atolladero se inició pasadas las 20:00 en el sentido centro - norte. Ya a esa hora, en el kilómetro 12 los vehículos no podían avanzar con fluidez. La fila de automóviles, 30 minutos después, alcanzaba el sector Florida Norte.

Entre algunos ciudadanos se instaló el temor de no poder llegar a casa antes de que se inicie el toque de queda, a las 23:00, debido a la intensidad de la congestión vehicular.

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"¿Por qué no avanza el tráfico en la vía Daule? Alguien que diga...Ya mismo comienza el toque de queda y seguimos en el tráfico", expuso el usuario Manuel Gutiérrez en su cuenta de X, a las 21:45.

El ciudadano Christian López también lamentó la congestión vehicular en esa zona del norte de Guayaquil. "Vía daule a la altura de pascuales totalmente colapsada, más de una hora sin moverse", publicó en X a las 21:22.

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A las 22:00, la fila de vehículos seguía sin avanzar con fluidez en la vía a Daule. Algunos conductores esperaban en el mismo sitio por más de 20 minutos y se quejaban de la falta de personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en esta zona.

Lluvias en Guayaquil: zanja de Mucho Lote desbordada y árbol caído en Samanes 1

La intensa lluvia de este viernes 20 de marzo causó la acumulación de agua en varias calles del norte de Guayaquil. En el sector de Mucho Lote 1, la zanja se desbordó, ocasionando que el líquido supere el nivel de las aceras.

A las 21:19, la empresa pública municipal de seguridad, Segura EP, reportó novedades por efectos de la lluvia en 16 puntos de Guayaquil. Entre las novedades se encuentra la caída de un árbol en la ciudadela Samanes 1, en el norte.

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