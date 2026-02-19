El precio del cacao se desploma:¿Cuánto debe recibir el agricultor este jueves?

El costo de la tonelada ha vuelto a estar por debajo de los $ 3.500

El precio de la tonelada de cacao continúa alejándose del umbral de los $ 3.500. Una mejora de la oferta mundial y una demanda global más debilitada de lo esperada influyen en una caída mayor de su costo, lo que tiene repercusión en el mercado de Ecuador.

El precio de la tonelada que a finales del 2024 llegó a superar los $ 13.000, hoy está muy por debajo de eso. En la Bolsa de Nueva York, donde la tonelada del grano se cotiza según la entrega futura de marzo, el precio alcanzó los $ 3.226, este 18 de febrero de 2026.

¿Cuánto recibirá el productor ecuatoriano?

La Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao) ha explicado en anteriores ocasiones que el precio final que reciben los productores se ve afectado por varios descuentos, incluyendo un diferencial o castigo de $ 700 que es impuesto por los mismos compradores internacionales y los gastos de exportación que van entre $12 y $15 por quintal.

Calculado esto, el cacaotero ecuatoriano, debería estar recibiendo $ 99,89 por quintal, $ 242 menos de lo que recibía en este mismo mes del año pasado.

No obstante, Iván Ontaneda, presidente de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), explica que una menor oferta en la cosecha interna está evitando un desplome de precios. Si bien el valor oficial debe ser $ 99,8, el valor en el mercado local supera los $ 100.

"La cosecha en Ecuador ha caída mucho en estos dos últimos meses y la baja oferta interna que hay ha hecho que los precios estén incluso por arriba de lo que ofrece el mercado", explica.

Un incremento histórico



Los precios del cacao empezaron a subir en 2023. Este repunte respondió a la caída en la producción de cacao en (África) Costa de Marfil y Ghana -los principales productores a nivel mundial de esta fruta tropical- por al mal tiempo y enfermedades en los cultivos.

Este escenario, causó que la tonelada métrica de esta materia prima supere los $ 13.000 en diciembre de 2024. Pero después de los problemas sanitarios y climáticos de los grandes países exportadores, la oferta tiende a recuperarse y a generar expectativas de una mayor disponibilidad de producto en el mercado.

Ontaneda dice que sin duda la recuperación de Costa de Marfil y Ghana, los dos mayores productores a nivel mundial, comienza a influir en los precios. No obstante, él destaca otro factor, uno más relevante: el poco interés de las fábricas internacionales por comprar cacao.

Esa demanda, que fue afectada con los altos precios, hoy no termina de recuperarse, dice Ontaneda. "La afectación de esta escalada de precios fue directamente para el fabricante y consumidor de chocolate, hubo un descenso en las compras y consumo por sus altos costos de producción".

Esa contracción, dijo, se la viene sintiendo en el último año y medio. Para él, la primera causa que afecta a los precios. "Si bien la oferta se recupera en algo, la demanda ha caído de manera brutal, de forma impactante. Tenemos reportes de moliendas de Asia, Europa, Estados Unidos con caídas del 10, 15, 20 % trimestral, eso significa que esa industria que se vio muy afectada, hoy no tiene una demanda permanente para el cacao que golpea a países como Ecuador, que le está costando buscar compradores de cacao de forma permanente", dijo.

