Una menor oferta en la cosecha amortigua el desplome de precios del cacao en Ecuador

El valor de la tonelada cae a $ 3.581, pero una disminución de la oferta alivia la paga en el mercado interno

Con un precio que se desploma por debajo de los $ 4.000 por tonelada, podría darse por hecho que el boom cacaotero ha llegado a su fin. No obstante, el valor, que dista mucho de los $ 13.000 que se pagaban a fines de 2024, aún permite ofrecer ciertos márgenes de rentabilidad para este sector agrícola, que en el 2025 logró posicionarse como el segundo producto más exportado del país (con más de $ 4.200 millones hasta noviembre), después del camarón.

¿Con la baja de precios internacionales, cuánto recibe el agricultor ecuatoriano?

Tras una mejora en la producción de Costa de Marfil y Ghana, los mayores exportadores globales de cacao, el valor de la tonelada continuó ayer su curva descendente, al alcanzar los $ 3.581, un monto que, tras el descuento de castigos internacionales, fija en $ 130 promedio el costo del quintal en el mercado local, cifra que está por debajo de los casi $ 400 que se pagaban en febrero del año pasado.

La baja ya se siente en el campo, pero con un aliciente: la falta de lluvias y las bajas temperaturas de finales del 2025 han hecho que el país arranque el año con bajos niveles de cosecha. En enero, dice Iván Ontaneda, presidente de la Asociación de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), los volúmenes de exportación cayeron hasta un 40 %, lo que ha hecho que en el mercado interno se pague hasta $ 145 promedio por quintal; es decir, hasta $ 15 más de lo que dicta el cálculo oficial.

Ese valor, explica Antonio S., propietario de 70 hectáreas en La Troncal, si bien no es tan atractivo como lo recibido el año pasado, le permite cubrir los costos de producción y obtener además algo de ganancia. “El costo por quintal promedio, en una hacienda tecnificada como la nuestra, está entre los $ 110 y $ 140; mis gastos se ubican en medio de ese rango”, dice este agricultor, que califica el 2025 como un año de buenos ingresos, pero con nuevos gastos relacionados con la protección en medio de altos índices de inseguridad y ciertas mejoras productivas.

Cacaoteros invierten en productividad para garantizarse más ventas

Lorena Vera, coordinadora de la Asociación de Productores de Cacao de Ecuador (Aprocafa), sostiene que este descenso de valores era lo esperado tras la recuperación de la producción global. Por ello, dice, muchos productores invirtieron en la adecuación de sus fincas para mejorar los índices de productividad, y con ello seguir garantizándose futuros ingresos. En el caso de Antonio, gran parte de sus ganancias se destinaron a la fertilización y mejora del riego de la plantación, lo que le ha permitido en un año elevar su oferta de 23 a 26 quintales por hectárea.

Hoy, que los precios ya se han normalizado, acota Vera, a los productores “les toca medir el centavo, pero tratando de seguir siendo eficientes”.

¿El sector cacaotero volverá a vivir un boom de precios?

Ontaneda señala que, tras un enero malo en producción, aún es difícil prever cómo incidirá el clima en las próximas cosechas. “No sabemos qué va a pasar este año. Habría que ir viendo semanal y mensualmente los comparativos de cosecha y de entrada de cacao que tengamos. Puede que las condiciones mejoren; puede ser que en septiembre de este año tengamos una buena cosecha”, dice.

Ecuador pelea el segundo puesto de exportación de cacao

El sector cacaotero cerró el año pasado con 600.000 toneladas, un 27 % más que los volúmenes alcanzados en el 2024, lo que lo acerca cada vez más al segundo lugar de exportación global, hoy ocupado por Ghana, con 620.000 toneladas.

Pero, ¿de qué depende que las condiciones mejoren y que el precio de la tonelada recupere valor? El dirigente señala que, si bien la mejora de la oferta africana influye en los precios, otro factor clave es la recuperación del consumo internacional. Los altos precios del año pasado encarecieron en demasía el costo de la tonelada, lo que desincentivó la demanda de grano por parte de fábricas chocolateras. Esa caída del 30 % en compras, dice, aún no se ha recuperado. “Hasta que eso se normalice, van a pasar, yo diría, algunos meses para poder nuevamente encontrar esos equilibrios”.

