Chelsea vs Arsenal: Fecha, hora y dónde ver el duelo de Caicedo e Hincapié | EFL Cup

Un nuevo duelo entre los equipos de ecuatorianos se llevará a cabo en Stamford Bridge. Conoce los detalles aquí

Piero Hincapié (i) en el duelo de Arsenal ante Chelsea en la Premier League.

El aroma a fútbol de alto voltaje envuelve la capital inglesa. Chelsea y Arsenal abren este miércoles 13 la primera de las semifinales (ida) de la Copa de la Liga, un duelo que no solo pone en juego el honor de la ciudad, sino el primer gran paso hacia la final en Wembley.

Los Gunners, sólido líder de la Premier League, llega a este compromiso en un estado de forma envidiable. Al frente, los blues en plena metamorfosis tras el reciente cambio de timón. Liam Rosenior, quien debutó con una contundente victoria ante el Charlton en la FA Cup, enfrenta ahora su primera gran prueba de fuego ante el equipo más regular de la temporada.

La gran noticia para la hinchada sudamericana es la situación de sus referentes. El Chelsea no podrá contar con su motor en el mediocampo: Moisés Caicedo se pierde el encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. Esta ausencia obliga a Rosenior a alinear al joven Andrey Santos junto al argentino Enzo Fernández.

Moisés Caicedo (d) en partido de Chelsea ante Arsenal. CORTESIA

Por el lado de Arsenal, la incertidumbre gira en torno a la zaga central. Piero Hincapié es duda hasta último minuto debido a molestias físicas, lo que podría abrirle la puerta al juvenil Miles Lewis-Skelly para acompañar a la dupla Saliba-Gabriel.

Alineaciones probables y novedades de Chelsea y Arsenal

Chelsea: Robert Sánchez retoma su lugar bajo los tres palos. La defensa contaría con Cucurella y Chalobah, mientras que el tridente ofensivo promete dinamismo con Cole Palmer, Pedro Neto y el desequilibrio de Alejandro Garnacho.

Arsenal: Con David Raya inamovible, el mediocampo será territorio de Declan Rice y Mikel Merino. En ataque, la pólvora está asegurada con el goleador Viktor Gyökeres, flanqueado por Bukayo Saka y Noni Madueke.

El último enfrentamiento entre ambos data del pasado 30 de noviembre por Premier League. En aquella ocasión, Stamford Bridge fue testigo de un empate 1-1 muy cerrado, donde Trevor Chalobah adelantó a los locales y Mikel Merino puso las tablas definitivas. Se espera una eliminatoria igual de táctica y disputada.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo el partido de Chelsea ante Arsenal?

El compromiso entre Chelsea y Arsenal se jugará este miércoles 14 de enero, desde las 17:00 (ARG, URU, CHI) y a las 15:00 (ECU, COL, PER). Los aficionados de ambos clubes se podrá ver a través del Plan Premium de Disney+ (para Sudamérica).

¡SE VIENE EL CLÁSICO DE LONDRES! 😎 pic.twitter.com/duXkcWxmwK — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) January 13, 2026

