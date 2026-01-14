Kendry Páez saldrá del Estrasburgo con rumbo a Inglaterra

El atacante ecuatoriano no seguirá en el Racing de Estrasburgo y el Chelsea ya preparara su nuevo destino

Kendry Páez tendrá un destino lejos de Francia, luego de permanecer menos de un año en el Racing de Estrasburgo. Según medios internacionales, factores como la vida personal del joven jugador y actos de indisciplina, han marcado el paso de Páez en el conjunto francés y lo llevaría de vuelta a Inglaterra, pero no al Chelsea.

Chelsea FC, dueños del pase de Kendry Páez luego de adquirirlo en 2023 por un valor que oscila los $22 millones, ya le busca nuevo destino al ecuatoriano, aunque según la prensa inglesa, un equipo de la segunda división británica sería la nueva casa del #10 de la selección ecuatoriana de fútbol.

Ipswich Town, modesto equipo de la ciudad de Ipswich, Inglaterra, podría recibir al ecuatoriano de tan solo 18 años. Los 'Tractor Boys' se encuentran en la Championship inglesa (segunda división) y actualmente se ubican en el tercer puesto, tan solo dos puntos por debajo del ascenso directo a Premier League.

El triste paso de Kendry Páez por Francia

El joven centrocampista ecuatoriano Kendry Páez, de 18 años, llegó al Racing Club de Estrasburgo en julio de 2025 procedente del Chelsea FC, club dueño de su pase, en calidad de préstamo por una temporada. El fichaje buscaba otorgarle minutos en la Ligue 1 francesa para su desarrollo, tras su paso destacado por Independiente del Valle en Ecuador.

En la Ligue 1, Páez disputó 14 partidos durante la primera mitad de la temporada 2025-2026. De ellos, inició como titular en 4 ocasiones y acumuló 419 minutos en cancha. Su contribución ofensiva incluyó un gol y 0 asistencias, con un promedio de minutos por partido cercano a los '30.

Además, el jugador participó en la UEFA Conference League con el equipo alsaciano. Sumó 5 encuentros en esta competición, donde jugó 280 minutos sin registrar goles ni asistencias. En total, entre ambas competiciones, Páez alcanzó alrededor de 20 apariciones y 717 minutos jugados en el club francés.

