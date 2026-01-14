Alineaciones y dónde ver EN VIVO Nigeria vs Marruecos en Copa Africana de Naciones

Nigeria y Marruecos se enfrentan este miércoles 14 de enero en una semifinal clave de la Copa Africana de Naciones

Marruecos busca la clasificación a la final de la Copa Africana de Naciones.

Nigeria y Marruecos se enfrentarán en una de las semifinales más esperadas de la Copa Africana de Naciones, con el gran objetivo de instalarse en la final del torneo continental.

(Te invito a leer: Dónde ver EN VIVO y alineaciones de Albacete vs Real Madrid por Copa del Rey 2025-26)

El partido entre Nigeria y Marruecos se disputará este miércoles 14 de enero de 2026, desde las 12:00 (hora de Ecuador), en el estadio Prince Moulay Abdallah, en territorio marroquí.

Nigeria, con poder ofensivo y equipo estelar

Nigeria, dirigida por el director técnico Éric Chelle, llega a esta semifinal con un once de lujo y un ataque temible.

Nigeria es liderado por Victor Oshimen. Cortesía

Las Águilas Verdes depositan sus principales esperanzas en Victor Osimhen, goleador del equipo, acompañado por Akor Adams y Ademola Lookman, quienes han sido determinantes en las fases previas.

Keny Arroyo se sincera sobre Cruzeiro, Europa y Ecuador: “He vuelto a sonreír” Leer más

La alineación de Nigeria: Nwabali; Ogbu, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Onyedika, Iwobi; Lookman, Adams y Osimhen.

Marruecos confía en su talento y la localía

Por su parte, Marruecos, bajo la conducción de Walid Regragi, llega con un plantel competitivo y con figuras que militan en el fútbol europeo.

El liderazgo ofensivo recaerá en Brahim Díaz y Ismael Saibari, jugadores desequilibrantes que pueden marcar la diferencia en cualquier momento.

La alineación de Marruecos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaouis, Díaz, El Khannouss; Saibari, Abdé y El Kaabi.

Marruecos será liderada por Díaz. Internet

Camino a la final

El ganador de esta llave de semifinal se enfrentará a Senegal, que ya aseguró su lugar en la final tras eliminar a Egipto, en el partido decisivo programado para el 18 de enero de 2026.

Dónde ver EN VIVO Nigeria vs Marruecos

En Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido Nigeria vs. Marruecos será transmitido EN VIVO y gratis a través del canal de YouTube de Claro Sports.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!