Marruecos
Marruecos busca la clasificación a la final de la Copa Africana de Naciones.EFE

Alineaciones y dónde ver EN VIVO Nigeria vs Marruecos en Copa Africana de Naciones

Nigeria y Marruecos se enfrentan este miércoles 14 de enero en una semifinal clave de la Copa Africana de Naciones

Nigeria y Marruecos se enfrentarán en una de las semifinales más esperadas de la Copa Africana de Naciones, con el gran objetivo de instalarse en la final del torneo continental.

El partido entre Nigeria y Marruecos se disputará este miércoles 14 de enero de 2026, desde las 12:00 (hora de Ecuador), en el estadio Prince Moulay Abdallah, en territorio marroquí.

Nigeria, con poder ofensivo y equipo estelar

Nigeria, dirigida por el director técnico Éric Chelle, llega a esta semifinal con un once de lujo y un ataque temible.

Nigeria, Copa Africana de Naciones
Nigeria es liderado por Victor Oshimen.Cortesía

Las Águilas Verdes depositan sus principales esperanzas en Victor Osimhen, goleador del equipo, acompañado por Akor Adams y Ademola Lookman, quienes han sido determinantes en las fases previas.

La alineación de Nigeria: Nwabali; Ogbu, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Onyedika, Iwobi; Lookman, Adams y Osimhen.

Marruecos confía en su talento y la localía

Por su parte, Marruecos, bajo la conducción de Walid Regragi, llega con un plantel competitivo y con figuras que militan en el fútbol europeo.

El liderazgo ofensivo recaerá en Brahim Díaz y Ismael Saibari, jugadores desequilibrantes que pueden marcar la diferencia en cualquier momento.

La alineación de Marruecos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaouis, Díaz, El Khannouss; Saibari, Abdé y El Kaabi.

Marruecos
Marruecos será liderada por Díaz.Internet

Camino a la final

El ganador de esta llave de semifinal se enfrentará a Senegal, que ya aseguró su lugar en la final tras eliminar a Egipto, en el partido decisivo programado para el 18 de enero de 2026.

Dónde ver EN VIVO Nigeria vs Marruecos

En Sudamérica, a excepción de Colombia, el partido Nigeria vs. Marruecos será transmitido EN VIVO y gratis a través del canal de YouTube de Claro Sports.

