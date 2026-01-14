Dónde ver EN VIVO y alineaciones de Albacete vs Real Madrid por Copa del Rey 2025-26

Álvaro Arbeloa debutará como DT del Real Madrid frente a Albacete, con Vinícius Júnior y Mastantuono liderando el ataque

Real Madrid va por la clasificación en la Copa del Rey.

Real Madrid afrontará un reto especial este lunes 14 de enero de 2026, cuando visite al Albacete, equipo de la Segunda División de España, por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26.

El encuentro se disputará a partir de las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio Carlos Belmonte, escenario que promete un ambiente emocionante.

Álvaro Arbeloa debuta como técnico del Real Madrid

Este partido marcará el debut oficial de Álvaro Arbeloa como director técnico de Real Madrid, quien apostará por un equipo mixto para esta llave.

Vinícius Junior será el encargado de comandar el ataque de Real Madrid. EFE

La ofensiva merengue estará liderada por Vinícius Júnior y Franco Mastantuono, mientras que figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Aurelien Tchouaméni, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold no podrán participar debido a lesiones.

La alineación de Real Madrid: Lunin; Jiménez, Asencio, Huijsen, García; Camavinga, Ceballos, Güler; Vinícius, Mastantuono y Gonzalo.

Arbeloa buscará mantener la identidad ofensiva del club blanco, incluso con varias ausencias importantes, y buscará asegurar el pase a las semifinales de la Copa del Rey.

Albacete con plantel completo y sus cartas de gol

Por su parte, Albacete llega con plantel completo bajo la dirección de Alberto González. Los delanteros Jefté Bentancor y Antonio Puertas serán la carta de gol para el conjunto local, que intentará aprovechar la condición de visitante de Real Madrid.

La alineación de Albacete: Lizoain; Lorenzo, Moreno, Vallejo, Neva; Escriche, Villar, Capi; Valverde, Puertas y Bentancor.

Cómo ver EN VIVO Albacete vs Real Madrid en Ecuador

Para los aficionados en Ecuador, el partido entre Albacete y Real Madrid se podrá seguir EN VIVO a través de El Canal del Fútbol, disponible tanto en su señal de televisión por suscripción como en su canal oficial de YouTube.

