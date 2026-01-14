El sacrificio de un hincha de Ecuador para asistir al Mundial 2026

Desde pasajes baratos hasta posibles renuncias laborales, así se prepara Daniel para vivir el Mundial 2026

Daniel (i) luce una de las camisetas de la selección ecuatoriana que llevará al Mundial, junto a dos amigos.

El Mundial 2026 ya se vive para miles de aficionados, uno de ellos es Daniel, un joven de 28 años que ha decidido hacer importantes sacrificios personales y económicos para no perderse la cita futbolística más grande del planeta.

(Te invito a leer: Emelec empezará con tres puntos menos la LigaPro 2026: FEF sancionó al Bombillo)

Su historia refleja el esfuerzo de muchos hinchas que ven al Mundial más que un torneo, como un sueño de vida.

Mundial 2026: un sueño que se planifica con un año de anticipación

Daniel cuenta que su planificación comenzó con mucha anticipación. “Yo compré un pasaje a Miami desde junio del año pasado, sin saber siquiera qué día nos iba a tocar allá el partido. Lo compré en 250 dólares”, relata aún emocionado.

El hincha guayaquileño (i) estuvo en la Copa América 2024, que también fue en Estados Unidos. Cortesía

El hincha eligió viajar el 18 de junio, dos días antes del primer partido de la Tri, algo que le permitirá llegar con tiempo, para luego desplazarse al día siguiente a Kansas. Gracias a esta estrategia, asegura, se ahorró al menos 600 dólares.

Inter Miami de Messi inspeccionó el Monumental antes del partido ante Barcelona SC Leer más

El esfuerzo no se queda solo en los pasajes de Daniel. “Pienso destinar además todas las vacaciones que tengo para este año, así como todos mis ahorros, netamente para el Mundial. Sé que va a ser un esfuerzo grande, pero es un sueño que tengo desde pequeño”, afirma sin titubear.

La maratón de sorteos para conseguir entradas al Mundial 2026

Daniel reconoce que todo su respaldo económico estará enfocado en esta experiencia única, tanto así que desde noviembre, él y sus amigos se reúnen constantemente para seguir los sorteos de entradas.

“Hemos estado en todos los sorteos de los tickets, aún así todavía no conseguimos las entradas... Ya estamos esperando el último”, explica.

El objetivo de Daniel y dos amigos más es obtener boletos para los partidos de Ecuador ante Costa de Marfil y Alemania, con la esperanza de conseguir hasta nueve entradas. “Si las ganamos todas, las que nos sobren las regalaremos”, dice entre risas.

Entre el trabajo y el fútbol: decisiones difíciles por el Mundial 2026

Aunque sus vacaciones solo le permitirán asistir a la fase de grupos, el aficionado no descarta quedarse más tiempo si la selección avanza. “Ya veré qué hago con el trabajo, si no me dan permiso me tocará renunciar”, admite.

Y es que la motivación viene de experiencias pasadas. En la Copa América 2024, que también se realizó en Estados Unidos, Daniel ya tuvo la oportunidad de vivir momentos inolvidables apoyando a la selección; sin embargo acepta que la primera idea era ir al Mundial de Qatar, esa ‘espina’ al fin se la podrá sacar ahora.

La selección de Ecuador se prepara para disputar el Mundial 2025. Archivo

Un viaje con valor sentimental más allá del Mundial

Para finalizar, el hincha revela que este viaje tiene además un valor sentimental: “Quedamos entre amigos que este sería nuestro último viaje solo entre nosotros, porque algunos ya nos vamos a casar y el siguiente será con nuestras parejas”, remató.

Daniel encarna la pasión, el sacrificio y la ilusión que despierta el Mundial 2026, una cita que para muchos vale cada ahorro y cada renuncia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!