Barcelona SC se queda con jugador de Independiente, Carlos Medina de 16 años

El fútbol suele tener caminos trazados por la lógica, pero de vez en cuando se permite licencias del corazón. Carlos Medina es uno de esos casos. Formado en la exigente cantera de Independiente del Valle, el joven zaguero central dio un paso que no pasa desapercibido: a los 16 años dejó el proyecto negriazul y se puso la camiseta de Barcelona Sporting Club, el equipo que alentó desde niño.

Las imágenes de su infancia lo delatan. En fotos gastadas por el tiempo, cuando el balón era más ilusión que certeza, Medina ya se declaraba hincha del Ídolo. Hoy, ese sentimiento se tradujo en un contrato profesional. Barcelona SC oficializó su incorporación como jugador libre, tras cerrar su ciclo en Independiente del Valle, marcando un precedente poco común en el fútbol formativo ecuatoriano.

Barcelonista desde pequeño

Está metido de lleno en la pretemporada en Quito

El defensor superó sin inconvenientes los chequeos médicos y firmó un vínculo por las próximas tres temporadas. En el club tienen claro el plan: proceso, crecimiento y proyección. Por eso, Carlos Medina ya se encuentra integrado al primer equipo, realizando la pretemporada en Quito, compartiendo entrenamientos con jugadores de experiencia, adaptándose a las exigencias del alto nivel y entendiendo lo que significa vestir la camiseta amarilla.

En el entorno canario, su llegada ya se había anticipado. No se trata solo de un refuerzo juvenil, sino de una historia de pertenencia que encaja con la identidad que Barcelona busca fortalecer. Medina no llega como una promesa cualquiera; llega como un futbolista que siente el escudo y que entiende el peso de la institución.

Los trabajos en Quito hasta el 24 de enero

El 2026 será un año de desafíos para el Ídolo, con participación en LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador. Carlos Medina será parte de ese camino y una de las nuevas caras del plantel. Además, será presentado oficialmente en las tres Noches Amarillas: Guayaquil el 31 de enero, Quito el 13 de febrero y en marzo en Santo Domingo de los Tsáchilas. A veces, el fútbol también premia la fidelidad silenciosa.

