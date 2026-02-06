Cascada Piedra Blanca, un destino natural que impulsa el turismo en Bolívar

El cantón Guaranda se consolida como atractivo natural para el turismo comunitario y deportivo, rodeado de bosque nativo

La cascada Piedra Blanca, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar, se convirtió en el destino elegido por deportistas del grupo Ecuaciclismo, quienes vivieron una jornada marcada por la naturaleza, la actividad física y el turismo comunitario.

Los ciclistas partieron desde Guayaquil a las 05:00 con rumbo a San Luis de Pambil, donde se reunieron en el parque central de la parroquia antes de continuar su travesía. Durante el trayecto realizaron una parada en la provincia de Los Ríos, donde disfrutaron de comidas típicas de la región, una práctica que refuerza la economía local y la identidad gastronómica.

Un recorrido natural hacia la cascada Piedra Blanca

Alrededor de las 10:00, deportistas provenientes de Guayaquil, Ventanas, Babahoyo, San Luis de Pambil y Las Naves iniciaron el recorrido por un camino lastrado de carácter turístico que conduce hasta la cascada Piedra Blanca. El trayecto permitió apreciar el bosque nativo, así como varias caídas de agua que caracterizan a esta zona de la provincia de Bolívar.

“Fue una experiencia divertida e inolvidable”, expresó Ecuador Sánchez al finalizar la ruta, destacando el contacto directo con la naturaleza y la hospitalidad de los habitantes del sector.

Turismo comunitario y tradiciones locales

Tras culminar el recorrido, los visitantes participaron en una jornada de integración comunitaria que incluyó la entrega de premios, bebidas elaboradas con frutas naturales, empanadas y otras delicias típicas de la región. Además, los ciclistas aprovecharon para disfrutar de las caídas de agua de la cascada Piedra Blanca, uno de los principales atractivos del lugar.

Finalmente, el grupo retornó al centro comunitario, donde los residentes los recibieron con amabilidad hasta el momento de su regreso, reafirmando el valor del turismo comunitario como motor de desarrollo local.

