Super Bowl 2026: estos son los comerciales que dominarán la conversación global

El Super Bowl es el evento deportivo más visto de Estados Unidos y la vitrina publicitaria más poderosa del mundo. En la edición 2026, las marcas apostarán nuevamente por anuncios protagonizados por celebridades de primer nivel, con la participación de figuras como Serena Williams, Peyton Manning, Jennifer Aniston, Ben Stiller, Sofía Vergara, Emma Stone y Kendall Jenner, entre otras estrellas de Hollywood y del deporte.

La presencia de la extenista número uno del mundo Serena Williams destaca entre los anuncios más esperados. La deportista protagoniza una de las campañas que se estrenarán durante el evento, en la que comparte protagonismo con actores reconocidos y refuerza la tendencia de las marcas de apostar por personalidades de alto impacto para garantizar recordación global.

La publicidad del Super Bowl: una vitrina de millones de dólares

La importancia de los comerciales del Super Bowl radica en su audiencia masiva. El evento concentra a más de 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos y millones adicionales alrededor del mundo, convirtiéndose en el espacio publicitario más caro y competitivo del año. Para 2026, los anuncios de 30 segundos alcanzan valores cercanos a los 8 millones de dólares, mientras que algunas inserciones superan los 10 millones, dependiendo del espacio y la plataforma de transmisión.

Más allá del costo, la transmisión se ha convertido en un espectáculo paralelo al partido. Muchas personas siguen el Super Bowl exclusivamente para ver los comerciales, que suelen incluir humor, efectos cinematográficos, narrativas emotivas y la participación de celebridades globales. En los últimos años, estos anuncios han logrado millones de reproducciones adicionales en plataformas digitales, extendiendo su impacto mucho más allá del evento deportivo.

Celebridades, humor y nostalgia: las claves de la edición 2026

Los comerciales confirmados para esta edición muestran una fuerte apuesta por el entretenimiento y la cultura pop. Varias campañas recurren al humor, a la nostalgia musical y a historias cinematográficas para captar la atención del público, mientras otras destacan mensajes de bienestar, tecnología o consumo responsable.

Entre las marcas que estrenarán anuncios durante el Super Bowl 2026 figuran Hellmann’s, Pringles, Uber Eats, Dunkin’, Skittles, State Farm, Michelob Ultra, Pepsi, Budweiser, Lay’s, Ritz, Xfinity, Dove, Instacart, Bosch, Kellogg’s, Kinder, Skechers, Bud Light y Grubhub, entre otras. Algunas de estas campañas cuentan con la participación de estrellas del cine, el deporte y la música, lo que incrementa su impacto mediático.

Algunos de los comerciales confirmados

Pringles con Sabrina

Serena Williams Super Bowl LX Commercial ‘Healthier on Ro’

'The game is ours', de Ogilvy para Dove

'American Icons', de BBDO Nueva York para Budweiser

'The Choice', de Pepsi Conten Studio y BBDO para Pepsi

'Bananas', de Local Producer (in-house) para Instacart

'Melisa', de Day One Agencya para Elf

'Can I get a six pack quickly?', de Mother para Anthropic

'Rich people live longer', de Ways & Means para Hims & Hers

'Jurassic Park… works', de Goodby Silverstein & Partners para Xfinity

'Unavailable', de Squarespace (in-house)

'The Great Invitation: Drivers wanted', de Johannes Leonardo para Volkswagen

'Hungry for the truth', de Special para Uber Eats

Por qué los comerciales del Super Bowl marcan tendencia mundial

El peso cultural de estos anuncios va más allá del marketing. Las campañas del Super Bowl suelen definir tendencias publicitarias globales, lanzar nuevos productos y posicionar narrativas que luego se replican en redes sociales y plataformas digitales. Para muchas marcas, aparecer en el evento representa una oportunidad estratégica para consolidar su presencia internacional y ganar visibilidad inmediata frente a millones de consumidores.

En la edición 2026, los comerciales volverán a ser protagonistas tanto como el partido y el espectáculo de medio tiempo, confirmando que el Super Bowl se mantiene como el escenario donde la publicidad, el entretenimiento y la cultura pop se encuentran en una misma noche.

¿Cuándo y a qué hora ver el Super Bowl 2026?

Fecha: Domingo 8 de febrero de 2026

Hora de inicio del partido: 18:30 (hora de Ecuador)

Show de medio tiempo (aprox.): Entre 20:00 y 20:30

Transmisión previa: Desde horas antes con programación especial en TV y streaming oficiales

