Rubén Blades respalda a Bad Bunny frente a las críticas por su show en el Super Bowl

Rubén Blades defiende a Bad Bunny de críticas por el Super Bowl y compara su impacto con el legado de Elvis Presley

La elección de Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 se ha convertido en el epicentro de una polarización sin precedentes en la industria del entretenimiento. Mientras el artista boricua alcanza la cima de la cultura popular estadounidense en el evento deportivo más emblemático del país, una ola de cuestionamientos —que incluye a sectores políticos y religiosos— ha rodeado su participación. Ante este escenario, el legendario salsero Rubén Blades ha intervenido para ofrecer una defensa histórica basada en la evolución generacional.

Super Bowl 2026: cómo ver en vivo el show de medio tiempo de Bad Bunny Leer más

Crítica a la descalificación sin argumentos

A través de su artículo “Sobre los premios, y las opiniones”, el denominado "Poeta de la Salsa" analizó el fenómeno del odio en la opinión pública actual. Blades no dudó en señalar la falta de sustento en los ataques dirigidos al intérprete de trap y reguetón, manifestando que: "Da pena el grado de ignorancia y falta de argumentos que distingue a la mayoría de los que insultan pero no proponen".

El paralelismo histórico con Elvis Presley

Para el cantautor panameño de 77 años, la resistencia hacia el fenómeno de Bad Bunny no es algo nuevo en la historia de la música. Blades trazó una comparación con Elvis Presley, quien en sus inicios fue blanco de censura por sectores conservadores antes de ser reconocido como el mayor ícono del siglo XX. Según su reflexión: "Cada generación encuentra una forma de expresión propia. Los cambios siempre han encontrado oposición de parte de los que defienden las formas que sustituyen". Bajo esta premisa, validó los géneros urbanos como expresiones legítimas de la realidad contemporánea.

Elvis Presley, censurado en sus inicios, terminó convertido en ícono cultural del siglo XX. Foto: Flickr

Respuesta a los ataques políticos y culturales

La intervención de Blades ocurre en un clima de alta tensión, donde figuras como Donald Trump, Mike Johnson y el actor Eduardo Verástegui han calificado el contenido del artista como un retroceso cultural. Frente a estas descalificaciones, el mensaje del autor de Siembra fue categórico: "Mi consejo: si no te gusta un género o un artista, simplemente no lo escuches. No hay necesidad de mentar la madre, de insultar, descalificar ni ofender. Si esa es tu reacción, sugiero que busques ayuda, pues debes sufrir un problema en tu diario existir".

Impacto social y legado en Puerto Rico

Más allá de lo musical, el salsero reconoció el valor simbólico de Benito Antonio Martínez Ocasio en la identidad de su país. Blades elogió la capacidad del artista para fortalecer la autoestima de Puerto Rico y lo instó a seguir utilizando su plataforma global para generar un impacto positivo. Concluyó su análisis deseándole una evolución continua en un mundo que, emulando la filosofía de los Beatles, considera que lo único que requiere es mayor empatía y amor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!