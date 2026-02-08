Bad Bunny en el Super Bowl 2026: el show se transforma en un manifiesto cultural

El show de Bad Bunny en el Super Bowl promete ser una celebración cultural sin precedentes en la historia del medio tiempo

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante su segundo concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia).

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl rara vez es solo música. Este año, con Bad Bunny como protagonista, el escenario se convierte en un territorio simbólico donde identidad, cultura y poder global se cruzan frente a millones de espectadores.

La actuación del artista puertorriqueño llega en un momento crucial de su carrera y promete ser una de las más comentadas en la historia reciente del evento.

Recién consagrado en los Grammy por Debí tirar más fotos, un álbum que funciona como una carta abierta a Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio enfrenta ahora un desafío distinto: traducir esa intimidad cultural a un formato de 13 minutos diseñado para una audiencia planetaria. No es poco. Y, aun así, todo indica que no hará concesiones.

Un medio tiempo pensado como celebración cultural

Bad Bunny ha sido claro en algo: su presentación será una fiesta. No una fiesta genérica, sino una profundamente anclada en sus raíces. En entrevistas recientes, evitó dar pistas concretas sobre el contenido del show, pero dejó entrever que el eje será la cultura puertorriqueña, presentada sin filtros ni traducciones innecesarias.

El adelanto difundido semanas atrás refuerza esa idea. La escena se abre con un árbol de flamboyán, una imagen cargada de memoria colectiva en Puerto Rico, mientras suena Baile inolvidable, una salsa moderna que resume la propuesta estética del álbum: tradición reinterpretada desde el presente.

La música como puente entre lo local y lo global

Debí tirar más fotos no es un disco convencional. En él conviven bomba, plena, salsa y música jíbara con reguetón, trap y pop, sin jerarquías. Esa mezcla es clave para entender lo que podría ocurrir en el Super Bowl.

Lejos de apostar únicamente por sus éxitos más comerciales, Bad Bunny parece decidido a mostrar la amplitud de su universo sonoro.

Sobre el escenario, esta visión se traduce en cuerpos diversos, edades distintas y estéticas que no responden a un molde único. Bailarines, músicos y símbolos dialogan para construir un relato que habla de comunidad, pertenencia y resistencia cultural.

El idioma como declaración, no como barrera

Una de las preguntas más recurrentes es si el show será completamente en español. Todo apunta a que sí. Bad Bunny no ha hecho del idioma una limitación, sino una postura. Ya lo dejó claro cuando bromeó sobre aprender español antes del Super Bowl y, más recientemente, cuando afirmó que no hace falta entender cada palabra para sentir la música.

En un evento históricamente dominado por el inglés, su decisión adquiere un peso simbólico que trasciende lo artístico.

Símbolos, memoria y orgullo boricua

La puesta en escena podría estar atravesada por símbolos reconocibles para la diáspora puertorriqueña: banderas en distintas versiones cromáticas, pavas jíbaras, referencias al paisaje natural de la isla y elementos arquitectónicos como la casita caribeña, asociada a la vida cotidiana y la celebración colectiva.

También se espera la presencia de instrumentos tradicionales, esto es cuatro, maracas, güiro, barriles de bomba. La idea sería reforzar el vínculo entre música y territorio, y conectar el espectáculo con una historia que precede al pop global.

Invitados, silencios y posibles lecturas políticas

El misterio sobre los invitados se mantiene intacto. Dada la trayectoria reciente del artista, no sería extraño ver colaboraciones con figuras clave de la música latina o con músicos que lo han acompañado en proyectos más íntimos. Pero incluso en soledad, Bad Bunny ha demostrado que puede sostener un escenario de esta magnitud.

¿Habrá mensaje político? Bad Bunny nunca ha separado su arte de su postura social. Sus críticas a políticas migratorias, sus gestos en premiaciones y sus decisiones de gira hablan por sí solas.

Si el show incluye una lectura política, probablemente no será explícita, sino integrada al relato visual y musical.

En un Super Bowl que busca ampliar su alcance global, la apuesta por Bad Bunny no es casual. Es el reconocimiento de que la cultura latina ya no es un nicho, sino un eje central del entretenimiento contemporáneo. Y este medio tiempo, más que un espectáculo, podría convertirse en una declaración de época.

