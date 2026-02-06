Super Bowl 2026: guía completa del partido, el halftime show y la transmisión

ad Bunny y la revancha Patriots-Seahawks: horarios y canales para no perderse el evento del año desde Ecuador

Super Bowl 2026: todo lo que debes saber sobre el partido, el show de medio tiempo de Bad Bunny y la transmisión en Ecuador.

El Super Bowl LX está a solo días de encender las pantallas de los aficionados en todo el mundo. La temporada 2025 de la NFL alcanzará su clímax con el enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, un duelo que ha capturado la atención tanto de los puristas del fútbol americano como de los nuevos seguidores del deporte. Más allá del choque de cascos, esta edición promete un despliegue cultural sin precedentes, encabezado por Bad Bunny, el artista latino más influyente de la actualidad.

Horarios y dónde sintonizar la final en Ecuador

La cita es este domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. Para los aficionados en suelo ecuatoriano, el silbato inicial sonará puntualmente a las 18:30. Se estima que el esperado show de Bad Bunny ocurra entre las 20:00 y 21:00, aunque el horario exacto estará sujeto a la fluidez de los dos primeros cuartos del partido.

La cobertura en el país será total, permitiendo que nadie se quede fuera de la conversación:

Televisión paga: La señal de ESPN estará disponible a través de DirecTV, CNT, Claro, Xtrim y Zapping.

Streaming: Para quienes buscan movilidad, la plataforma Disney Plus transmitirá cada jugada y cada paso de baile en vivo.

Esta amplia oferta garantiza el acceso a un duelo con sabor a revancha, recordando la tensión acumulada desde su último enfrentamiento en Arizona, donde los Patriots buscarán repetir su mística ganadora frente a unos Seahawks sedientos de gloria.

El "Conejo Malo" y una cartelera estelar

Super Bowl 2026: cómo ver en vivo el show de medio tiempo de Bad Bunny Leer más

El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show hará historia con Bad Bunny como protagonista, siendo uno de los primeros solistas latinoamericanos en liderar este escenario en solitario. El puertorriqueño repasará los éxitos de su álbum 'Debí tirar más fotos' en un set de 13 minutos que promete ser una "fiesta universal".

Sin embargo, la música empezará mucho antes del kickoff. La jornada contará con una apertura especial de Green Day para celebrar el 60 aniversario del Super Bowl, seguida por Charlie Puth, encargado del himno nacional, y las actuaciones de Coco Jones y Brandi Carlile, quienes elevarán la emoción patriótica antes de que el ovoide empiece a volar.

¿A qué hora empieza exactamente el show de medio tiempo?

Aunque la NFL no fija una hora exacta debido a las interrupciones naturales del juego, la tradición dicta que el espectáculo de medio tiempo inicie aproximadamente dos horas después del puntapié inicial. Una vez que los equipos se retiren a los vestuarios tras el segundo cuarto, el escenario se armará en tiempo récord para recibir a Bad Bunny.

Análisis y pronósticos: un duelo de pronóstico reservado

Predecir un ganador en un evento de este calibre es un desafío para los expertos, pero las tendencias ya marcan una hoja de ruta:

Seattle Seahawks: Llegan con el cartel de favoritos gracias a una ofensiva metódica y una unidad defensiva que ha mostrado una evolución notable durante la temporada.

New England Patriots: Su mayor activo es la experiencia en instancias decisivas y una disciplina táctica que los vuelve letales en los minutos finales.

La respuesta definitiva llegará este domingo, en lo que se perfila como un cierre cinematográfico para la temporada 2025 de la NFL.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBOR AQUÍ