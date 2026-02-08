Super Bowl 2026 EN VIVO vía Disney+: enlace oficial para seguir el partido online

Este domingo 8 de febrero se realizará uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: el Super Bowl. Aunque es la final de fútbol americano, un deporte que se practica casi que exclusivamente en Estados Unidos, este partido paraliza al planeta entero. Por lo que todos quieren verlo y aquí te traemos el link dónde seguirlo en vivo.

A partir de las 18:30 (hora de Ecuador) iniciará la edición LX (60) que enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en el Levis Stadium de Santa Clara, California. El pronóstico pone a los Seahawks como favoritos, aunque en este tipo de encuentros es muy difícil predecir lo que va a pasar.

Show del medio tiempo a cargo de Bad Bunny

Una de las atracciones de este Super Bowl es que el show de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny. Siendo uno de los primeros solistas latinoamericanos en liderar este escenario en solitario. El puertorriqueño repasará los éxitos de su álbum 'Debí tirar más fotos' en un set de 13 minutos que promete ser una "fiesta universal".

Una de las preguntas más recurrentes es si el show será completamente en español. Todo apunta a que sí. Bad Bunny no ha hecho del idioma una limitación, sino una postura. Ya lo dejó claro cuando bromeó sobre aprender español antes del Super Bowl y, más recientemente, cuando afirmó que no hace falta entender cada palabra para sentir la música.

Se calcula que el show inicie alrededor de las 20:00 (hora de Ecuador). Aunque la NFL no fija una hora exacta debido a las interrupciones naturales del juego, la tradición dicta que el espectáculo de medio tiempo inicie aproximadamente dos horas después del puntapié inicial. Una vez que los equipos se retiren a los vestuarios tras el segundo cuarto.

Sigue el Super Bowl LX en vivo

Este evento será transmitido por la señal de ESPN que se puede seguir a través de a través de DirecTV, CNT, Claro, Xtrim y Zapping. O también por Disney+, para eso tienes que estar suscrito a la plataforma y puedes verlo mediante este link: https://www.disneyplus.com/es-419/browse/entity-ce7da1d6-53c0-475c-bc06-baacae9ea73d

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!