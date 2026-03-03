Expreso
Neisi Dajomes en una de sus últimas presentaciones oficiales.Cortesía

Neisi Dajomes recibe sanción de 14 meses por clomifeno

La campeona olímpica ecuatoriana fue sancionada por la ITA tras detectarse sustancia doping en un control realizado en 2025

La levantadora de pesas ecuatoriana y campeona olímpica Neisi Dajomes fue notificada este martes 3 de marzo con la suspensión de 14 meses de toda actividad, por la Agencia Internacional de Control Antidopaje (ITA, por sus siglas en inglés).

Dajomes figuraba desde junio del año pasado en el listado de deportistas que cumplían con una suspensión provisional o un período de inelegibilidad, tras una presunta violación de las reglas antidopaje establecidas por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF). De ahí que lo que se hizo ahora fue confirmar el tiempo de la sanción, el cual fue aceptado, ya que no hubo impugnación.

Según el registro oficial, la pesista habría infringido el artículo 2.1 del Reglamento Antidopaje, que sanciona la presencia de sustancias prohibidas o sus metabolitos en las pruebas realizadas a los atletas. En este caso, se detectó metabolito de clomifeno, un compuesto usado frecuentemente en tratamientos contra la infertilidad. En el documento se especifica que la infracción habría ocurrido el 7 de abril de 2025.

Con la determinación del tiempo de sanción, la deportista ecuatoriana podrá volver a competir a partir del 1 de agosto de 2026, fecha que le permitiría regresar a la actividad internacional a tiempo para participar en el Campeonato Mundial de Halterofilia.

