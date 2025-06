Neisi Dajomes cuenta su verdad de suspensión temporal por infringir norma antidopaje

La noche del jueves 12 de junio, mediante una publicación en sus redes sociales, la halterista Neisi Dajomes dio a conocer sobre la situación que afronta en su carrera tras un control antidopaje fuera de competencia.

Te invitamos a leer: Edgardo Bauza volvió a casa: emotivo reencuentro con Liga de Quito y la Libertadores

La campeona olímpica en Tokio 2020+1 y medalla de bronce en París 2024, detalló que en dicha revisión, el 7 de abril de 2025, se detectó un componente por el cual fue suspendida provisionalmente por la Agencia Internacional de Control de Dopaje.

En su informe detalla que lo encontrado en la muestra de Dajomes es presencia de metabolito de clomifeno, una sustancia que es utilizada en tratamientos de fertilidad. Por esta razón, la halterista tricolor no puede participar en competencias mientras dure la sanción.

Richard Carapaz protagoniza espectacular ascenso en ranking mundial por podio en Giro Leer más

Neisi indicó como se dio este inconveniente: "Tras mi participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, una lesión en el hombro me obligó a entrar en un proceso de recuperación desde agosto de ese mismo año. Esa pausa, aunque compleja, me permitió también reconectar con un aspecto vital de mi proyecto de vida: la maternidad. A partir de enero de 2025, inicié un tratamiento médico especializado en fertilidad, acompañado por profesionales de la salud, cumpliendo todos los requisitos clínicos y legales que este tipo de procedimiento exige".

Agregó que "por un 'lapsus calami' no se incluyó en el formulario correspondiente, lo que constituye una falta administrativa involuntaria y no un intento de transgredir las normas antidopaje" y que "he entregado toda la documentación médica que respalda mi situación, confiando plenamente en que será analizada con la rigurosidad, sensibilidad humana y justicia que este caso merece".

En espera de una resolución favorable

La pesista ecuatoriana ganó la medalla de bronce en París 2024. Archivo

Neisi también señaló en su publicación que se encuentra tramitando ante la Federación Internacional de Halterofilia (IWF) la "autorización de uso terapéutico, de carácter retroactivo" para poder justificar el uso de la sustancia prohibida con las pruebas para demostrar que fue utilizada sin la intención de mejorar su rendimiento deportivo.

Dajomes hizo un llamado a comprender la situación que está viviendo y para "visibilizar la realidad de muchas mujeres deportistas que enfrentamos procesos de salud reproductiva mientras mantenemos nuestras carreras activas".

Resaltó que este percance no frenará su preparación con la mira puesta en clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 "con el objetivo firme de seguir dejando en alto el nombre del Ecuador".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!