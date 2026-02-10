UFC: Chito Vera cae en el ranking de los Peso Gallo a poco de su regreso

El peleador ecuatoriano bajó en la clasificación semanal luego de los últimos resultados en el octágono

El peleador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera descendió una casilla en el ranking UFC de los Peso Gallo (135 libras). El manabita, quien no pelea desde octubre del 2025, pasó del octavo puesto al noveno, esto por la victoria de quien le seguía en la tabla Mario Bautista ante Vinicius Oliveira.

RELACIONADAS Daniel Molina quiere traer a Cristiano Ronaldo y admite fallas en Messi Experience

De acuerdo con los registros, actualmente el ranking de la mencionada división de la UFC es liderado por Merab Dvalishvili, aunque el campeón de la categoría es Petr Yan. Siete puestos más abajo, en el noveno lugar, se encuentra Marlon Vera, por debajo de Mario Bautista y por encima de David Martínez, este último coincidentemente su próximo rival el 28 de febrero en un cartelera oficial de la UFC.

Te puede interesar: Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, fue detenido por investigación de cargos

El descenso de Chito Vera en el ranking también estaría relacionado con la mala racha que atraviesa el peleador ecuatoriano en la Ultimate Fighting Championship (UFC). Y es que Vera acumula tres derrotas consecutivas entre 2024 y 2025: ante Sean O’Malley (en pelea por el título de la categoría), Deiveson Figueiredo y Aiemann Zahabi.

¿Podrá Chito Vera recuperar su puesto en el ranking de Peso Gallo?

Noche Amarilla 2026 en Quito: fecha, estadio, partido y precios de entradas Leer más

Marlon 'Chito' Vera descendió al noveno puesto del ranking oficial de peso gallo de la UFC tras la actualización del 10 de febrero de 2026, posterior al UFC Fight Night del 6 de febrero.

El descenso también se explica por el ascenso de Mario Bautista al octavo lugar, tras una victoria reciente, ya que el comité de rankings prioriza el rendimiento actual y la calidad de los oponentes enfrentados en sus últimos combates.

Ahora, Vera buscará recuperar terreno el 28 de febrero de 2026 en UFC Fight Night, en la Arena CDMX de Ciudad de México, cuando enfrente al mexicano David Martínez. Una victoria clara podría permitirle estabilizarse en el top 10 y reactivar su camino hacia peleas de mayor relevancia.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!