Esteban Paz será candidato a la presidencia de la FEF

El actual presidente de Leones FC confirmó que será en rival de la lista oficialista de la FEF para el período 2027-2031

Esteban Paz es el principal directivo de Leones del Norte, equipo de la Serie A.

Esteban Paz, actual presidente del equipo recién ascendido Leones FC, confirmó que participará como candidato a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en las elecciones programadas para el 17 de marzo de 2026, en la sede ubicada en Guayaquil.

La decisión se formalizó tras una reunión con otros directivos, con el objetivo de competir por el máximo cargo dirigencial del fútbol ecuatoriano para el período 2027-2031.

“Ayer me reuní con otros directivos y he aceptado encabezar la candidatura”, anunció Paz. Con esta declaración, el dirigente de Leones del Norte oficializó su intención de postularse al cargo presidencial de la FEF, en un contexto en el que el actual mandatario, Francisco Egas, no podría buscar la reelección debido a las disposiciones de la Ley del Deporte en Ecuador.

La normativa de la FIFA permite la reelección de un presidente en una federación miembro hasta por tres períodos, consecutivos o no. En ese contexto, Egas podría ampararse en este reglamento para postularse nuevamente en las elecciones previstas para el 17 de marzo.

Sin embargo, en Ecuador, rige la Ley del Deporte, que establece límites a la reelección de las autoridades de las organizaciones deportivas. En ese sentido, la normativa nacional no contempla la posibilidad de un tercer período al frente de una federación.

Por lo que, tras el anuncio de Paz, se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre su propuesta, incluyendo las estrategias que implementará de cara a la campaña. Asimismo, se prevé que revele la conformación del equipo que lo acompañará en la contienda electoral.

Salida de Esteban Paz de Liga de Quito

Esteban Paz se marchó de la Comisión de Fútbol de Liga de Quito en enero de 2024, tras algunas diferencias con el presidente del club, Isaac Álvarez. Esto ocurrió a pesar de haber logrado el doblete en 2023 (Copa Sudamericana y LigaPro). Luego de 26 años de gestión de la familia Paz en el cuadro universitario, el dirigente puso fin a su etapa en la institución. Posteriormente, en junio de 2024, Paz adquirió el equipo Leones del Norte, que disputaba la Serie B, y recientemente el club ascendió a la Primera División del fútbol ecuatoriano junto a Guayaquil City.

