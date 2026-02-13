Hull City vs Chelsea HOY: Hora y dónde ver EN VIVO a Moisés Caicedo en la FA Cup

El volante ecuatoriano juega hoy en la cuarta ronda de la FA Cup, en busca de asegurar el boleto a la siguiente fase

Este viernes 13 de febrero, el Chelsea se traslada al MKM Stadium para enfrentar al Hull City en un duelo correspondiente a la cuarta ronda de la FA Cup. El equipo londinense, que tiene en el ecuatoriano Moisés Caicedo a uno de sus pilares fundamentales en el mediocampo, llega con la obligación de imponer su jerarquía tras el reciente y amargo empate sufrido ante el Leeds en la Premier League.

Para los dirigidos por Liam Rosenior, esta competición representa la oportunidad dorada de salvar la temporada con un título, especialmente después de haber quedado fuera de la Carabao Cup.

Así llega Chelsea y Hull City para el partido de la FA Cup

El camino de ambos equipos para llegar a esta instancia ha sido drásticamente opuesto. Mientras que el Chelsea selló su clasificación con una autoridad indiscutible tras golear 5-1 al Charlton, los Tigres del Hull City tuvieron que apelar a la épica y al sufrimiento para eliminar al Blackburn Rovers en una tanda de penales.

No obstante, el conjunto local no atraviesa su mejor momento anímico, pues viene de sufrir un traspié el pasado sábado 7 de febrero en la Championship ante el Bristol City, lo que aumenta la presión sobre sus hombros ante su propia afición.

Hull City recibirá a Chelsea en la cuarta ronda de la FA Cup. CORTESIA

En el plano táctico, se espera que el Chelsea despliegue todo su arsenal sudamericano. La dupla conformada por Moisés Caicedo y Enzo Fernández será la encargada de manejar los hilos del partido, brindando equilibrio a una zona defensiva liderada por Marc Cucurella y Reece James.

En la ofensiva, el poder de fuego de los Blues es temible, contando con la velocidad de Pedro Neto y Estêvão, la creatividad de João Pedro, el desequilibrio del argentino Alejandro Garnacho y la visión de su máxima figura, Cole Palmer.

Por el lado del Hull City, la resistencia comenzará desde el arco con Ivor Pandur, quien estará protegido por la pareja de centrales integrada por John Egan y Charlie Hughes. El bloque medio se sostendrá sobre el despliegue de Regan Slater y John Lundstram, mientras que las esperanzas de dar el "batacazo" recaerán en la efectividad de su referente de área, el goleador Oli McBurnie.

Antecedente entre Chelsea y Hull City

El antecedente más cercano entre ambos en este torneo favorece a los londinenses, quienes en 2020 se llevaron la victoria por un ajustado 2-1 en esta misma instancia.

Hora y canales dónde ver EN VIVO el partido de Chelsea ante Hull City

El pitazo inicial está programado para las 14:45 en Ecuador, Perú y Colombia, mientras que en Chile, Argentina y Uruguay la acción comenzará a las 16:45. Los aficionados de toda Sudamérica podrán seguir el desempeño del Niño Moi y el resto de las estrellas internacionales en vivo a través de las pantallas de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

EN VIVO | Hull City vs. Chelsea en FA Cup

