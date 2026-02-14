Real Madrid vs Real Sociedad HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO el duelo de LaLiga

El equipo merengue tiene listo el Santiago Bernabéu para el duelo ante Real Sociedad, el que podría darle la punta del torneo

El Santiago Bernabéu se prepara para un duelo de alto voltaje este sábado 14 de febrero, donde el Real Madrid de Álvaro Arbeloa intentará asaltar la cima de LaLiga frente a una Real Sociedad que llega convertida en el visitante más incómodo del campeonato.

Lea también: Esto dijo la prensa argentina tras el debut Kendry Páez con River Plate en Argentina

Tras el duro golpe europeo que supuso la derrota por 2-4 ante el Benfica —resultado que obligó a los blancos a despedirse de la clasificación directa a octavos de la Champions—, el conjunto madrileño ha logrado reponerse con entereza en el torneo doméstico.

Aunque la victoria ante el Rayo Vallecano dejó algunas dudas en el juego, el sólido 2-0 frente al Valencia hace una semana confirmó que Kylian Mbappé y sus compañeros han recuperado la compostura y la puntería necesaria para pelear el título palmo a palmo con el Barcelona.

Real Sociedad visita a Real Madrid en la fecha 24 de LaLiga. cortesía

Actualmente, el Madrid acecha la primera posición a solo un punto de distancia de los azulgranas, por lo que este encuentro de la jornada 24 se presenta como una oportunidad de oro para dormir como líderes. Sin embargo, la tarea no será sencilla, pues frente a ellos estará la sólida Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo.

¿Puede Francisco Egas reelegirse como presidente de FEF? Esto dicen los expertos Leer más

El conjunto donostiarra no conoce la derrota desde el pasado 13 de diciembre ante el Girona, encadenando una impresionante racha de 11 partidos invicto entre LaLiga y la Copa del Rey, con un balance de ocho victorias y tres empates que los sitúa como uno de los equipos más en forma de la competición.

Pese al gran momento de los vascos, que han sumado puntos en 11 de sus últimas 12 salidas, el Santiago Bernabéu sigue siendo un territorio hostil para ellos. El historial reciente es abrumadoramente favorable a los locales: de los últimos 16 enfrentamientos ligueros en Chamartín, el Real Madrid se ha impuesto en 13 ocasiones, cediendo apenas una derrota.

Real Madrid, a sostener la racha ante Real Sociedad

Además, los blancos llegan con el impulso de cinco victorias consecutivas en casa y el precedente de haber ganado los últimos cinco duelos directos ante el equipo realista. La jerarquía histórica del Madrid y su racha como local se pondrán a prueba ante la resistencia de una Real Sociedad que llega dispuesta a romper todos los pronósticos.

HTML:

Hora y canales EN VIVO de Real Madrid vs Real Sociedad

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad, por la fecha 24 de LaLiga se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador, Perú y Colombia) y 17:00 (Argentina, Paraguay y Uruguay). Será transmitido por las señales de ESPN y Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

En VIVO y minuto a minuto de Real Madrid vs Real Sociedad

HTML:

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!