Inter de Milán vs Juventus EN VIVO HOY: Hora y dónde ver el Clásico de Italia

Inter está cada vez más cerca del scudetto. Este sábado podrán disfrutar de un nuevo tradicional partido de la Serie A

Inter de Milán recibe a Juventus en la fecha 25 de la Serie A de Italia.

Este sábado 14 de febrero el Giuseppe Meazza será el escenario de un duelo donde el afecto brillará por su ausencia. El Inter de Milán, actual dominador de la Serie A, recibe a su eterno rival, la Juventus de Turín, en una edición del Derby d'Italia que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la jornada 25 del campeonato.

Lea también: ¿Puede Francisco Egas reelegirse como presidente de FEF? Esto dicen los expertos

El equipo dirigido por Cristian Chivu atraviesa un momento de forma excepcional, acumulando doce jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Los Nerazzurri llegan con la moral por las nubes tras pasar por encima del Sassuolo con un contundente cinco a cero, destacando la influencia creativa de Federico Dimarco. Actualmente el Inter aventaja en doce puntos a los turineses, por lo que una victoria local en Milán representaría un golpe de autoridad casi definitivo en la carrera por el título liguero.

En cuanto al estado de la plantilla interista, el cuerpo técnico respira aliviado al recuperar a figuras fundamentales como Nicolò Barella y Hakan Çalhanoğlu. Aunque ambos han regresado a la dinámica de grupo, Chivu analiza la posibilidad de reservarlos para el segundo tiempo según el desarrollo del juego.

Inter de Milán y Juventus se vuelven a enfrentar en un partido decisivo en la Serie A de Italia. CORTESIA

La principal incógnita sigue siendo Denzel Dumfries, cuya presencia está en duda debido a problemas en el tobillo. Ante esta situación, el brasileño Luis Henrique se perfila para repetir titularidad en el carril derecho tras su reciente gol, mientras que el capitán Lautaro Martínez buscará mejorar sus estadísticas históricas frente a la Juventus acompañado por Marcus Thuram.

Lea también: Mundial 2026: Ecuatoriano trabaja 16 horas para reunir dinero e ir a apoyar a la Tri

Por su parte, la Juventus de Luciano Spalletti viaja a San Siro con la intención de romper la hegemonía del líder. A pesar de ocupar la cuarta posición en la tabla, el conjunto bianconero ha logrado imponerse en siete de sus últimos diez compromisos y llega con el impulso anímico de haber rescatado un punto agónico frente a la Lazio.

Spalletti recupera para esta cita a Francisco Conceição, un retorno vital para dar profundidad a las bandas ante las sensibles bajas de sus referentes de área, Dušan Vlahović y Arkadiusz Milik.

Esto dijo la prensa argentina tras el debut Kendry Páez con River Plate en Argentina Leer más

La responsabilidad ofensiva de la Vecchia Signora recaerá en el instinto de Jonathan David y el talento emergente de Kenan Yildiz, quien ya ha demostrado su capacidad goleadora en este estadio. En la sala de máquinas, el estadounidense Weston McKennie ha superado sus molestias físicas para formar un centro del campo combativo junto a Manuel Locatelli y Khéphren Thuram, con el objetivo de ganar la batalla por la posesión.

Antecedente entre Inter de Milán y Juventus

Los antecedentes inmediatos sugieren que el espectáculo está garantizado, pues los últimos enfrentamientos entre ambos han sido auténticos festivales de fútbol ofensivo. En la primera vuelta disputada en septiembre de 2025, la Juventus se impuso por cuatro a tres en un duelo vibrante, mientras que la última visita liguera de los turineses a San Siro se saldó con un espectacular empate a cuatro goles que todavía permanece en la memoria de los aficionados.

¿Por qué canal pasan el partido de Inter vs. Juventus en Latinoamérica?

Este tradicional encuentro, entre el Inter y la Juve, se podrá disfrutar por las señales de ESPN 2, Disney+ Premium y DAZN para toda Sudamérica. Se verá desde las 14:45 (de Ecuador, Perú y Colombia) y 16:45 (de Argentina, Paraguay y Uruguay).

EN VIVO Inter de Milán vs Juventus en la Serie A de Italia

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!