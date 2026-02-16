Benfica vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el duelo de Champions League

El conjunto merengue disputará el primer partido ante los portugueses para asegurar el boleto octavos de final

El fútbol concede al Real Madrid una oportunidad de redención inmediata en el mismo escenario donde hace apenas tres semanas se resquebrajó su jerarquía europea. Los de Álvaro Arbeloa regresan a Da Luz con la herida todavía abierta del 4-2 que les privó del acceso directo a los octavos de final, transformando el que fuera el templo de la Décima en el punto de partida de un playoff de máxima exigencia ante el Benfica de José Mourinho.

Aquel naufragio en tierras lusas dejó una lectura agridulce: ni siquiera la versión más voraz de Kylian Mbappé, autor de un doblete aquel día y poseedor de un récord histórico de trece goles en la fase de liga, fue suficiente para sostener a un equipo que no compitió a la altura de su escudo.

La caída a la novena plaza, tras tropezar ante gigantes como Liverpool, Manchester City y el propio conjunto encarnado, obliga ahora a los blancos a demostrar que las lecciones han sido aprendidas. El escenario actual es distinto, con una racha de ocho victorias consecutivas en Liga que ha devuelto la confianza al bloque.

Benfica recibe una vez más a Real Madrid en Champions League, ahora en previo a los octavos de final. CORTESIA

Arbeloa, el "soldado de Mou" ahora en el banquillo opuesto, ha retocado su pizarra tras las fisuras detectadas en enero. El técnico ha decidido blindar el corazón del equipo con una medular de cuatro integrantes donde el músculo de Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde —ya asentado fuera del lateral gracias a la irrupción de Alexander-Arnold— escoltará la finura de Arda Güler.

Esta reconfiguración táctica busca no solo frenar la presión asfixiante de los portugueses, sino también potenciar a un Vinícius Jr. que llega en estado de gracia tras su exhibición ante la Real Sociedad.

El desafío defensivo será mayúsculo. Sin el sancionado Raúl Asencio y con las ausencias de Militao y Bellingham, la zaga blanca se encomienda a la jerarquía de Rüdiger y a la reivindicación de un Dean Huijsen bajo la lupa. Enfrente, el Benfica se aferra a la mística de su reciente gesta, cuando el portero Trubin firmó el pase en el descuento.

Aunque Mourinho pierde piezas clave como Richard Ríos y Fredrik Aursnes por lesión, el peligro sigue latente en las botas de Prestianni y el olfato de Schjelderup, quienes ya demostraron que no perdonan las concesiones madridistas.

El historial en Lisboa no engaña: el Real Madrid nunca ha logrado la victoria en este estadio y el balance favorece a los locales. Sin embargo, la Champions es el hábitat natural del club más laureado de Europa, un equipo que llega a esta eliminatoria con la urgencia de cambiar su imagen y la ambición de encarrilar el pase antes de que la serie se traslade al Santiago Bernabéu.

Dónde ver EN VIVO y a qué hora el partido entre Real Madrid y Benfica

Este nuevo duelo entre lusos y merengues se dará este martes 17 de febrero en el estadio Da Luz de Lisboa (Portugal). Será transmitido para toda Latinoamérica por las señales de ESPN y Disney+ ¨Premium desde las 15:00 (Ecuador, Perú y Colombia) y 17:00 (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay).

Previa y estadísticas de cómo llegan Benfica y Real Madrid

