Ecuatoriano Joaquín López, primer sudamericano en podio de Ultra Trail Mont Blanc

🟥 UTMB



2ème de la TDS en 2022, Joaquin Lopez est passé au niveau supérieur en décrochant une 3ème place sur l'UTMB.



2nd of the TDS in 2022, Joaquin Lopez is in another league now by taking 3rd of UTMB#HOKAUTMBMontBlanc pic.twitter.com/LAjIAtYQmv