Coco Gauff
Ranking WTA: Coco Gauff y Jessica Pegula reestructuran el Top 5

La clasificación mundial femenina sufre cambios tras la disputa del Torneo de Doha. 

La tenista estadounidense Jessica Pegula apareció este lunes 16 de febrero entre las cinco mejores tenistas del mundo, mientras que su compatriota Coco Gauff sube al cuarto puesto del ránking, tras el WTA de Doha en Catar.

Gauff cayó en dieciseisavos de final ante la italiana Elisabetta Cocciaretto y Jessica Pegula ni siquiera compitió en el torneo, pero la retirada de la estadounidense Amanda Anisimova, ganadora en Catar el año anterior, y quien defendía 990 puntos, benefició a ambas en la clasificación semanal, mientras que esta quedó relegada al sexto puesto.

El top 3 se mantiene intacto con la bielorrusa Aryna Sabalenka en cabeza, muy lejos de sus perseguidoras; la polaca Iga Swiatek la sigue y la kazaja Elena Rybakina cierra los tres primeros puestos de la clasificación.

Uno de los cambios más notorios de esdta semana es la vuelta entre las diez mejores de la canadiense Victoria Mboko, después de llegar a la final en Doha, aunque no pudo llevarse el torneo gracias una actuación estelar de la checa Karolina Muchova, que venció en dos sets a la canadiense y sube ocho puestos en el ránking para colocarse número 11 del mundo.

