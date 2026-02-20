Miller Bolaños se queda: Emelec confirmó que jugará la LigaPro 2026

El jugador ecuatoriano aseguró su presencia en la plantilla eléctrica para la temporada 2026 del campeonato ecuatoriano

La cuenta oficial de Image Sports, empresa de representación de jugadores de la que su titular es José Chamorro, publicó una foto en la que confirma que Miller Bolaños firmó un nuevo contrato para jugar en el Club Sport Emelec en 2026. En la imagen se observa a José David Jiménez (candidato a la presidencia del club) junto al jugador y a dos personas más que forman parte de la representación del deportista, en lo que se presume es el momento posterior a la firma del contrato.

Miller Bolaños viviría su tercer ciclo en Club Sport Emelec. El primero fue entre 2013 y 2015; el segundo, desde 2023 hasta mediados de 2024; y ahora este nuevo regreso que, según los candidatos a la dirigencia del club, José David Jiménez y Cristian Noboa, sería por dos años, es decir, de 2026 a 2027.

Esta nueva firma de contrato de Miller Bolaños se da en el marco de la reducción de presupuesto que planifica Club Sport Emelec. Varios jugadores han renegociado sus vínculos, mientras que otros ya fueron separados del plantel por no estar en los planes del club, como es el caso de Luis Castillo y José Angulo (quien ya fue presentado en el Manta FC).

Las prohibiciones de Emelec van bajando

El Club Sport Emelec, que hace pocos días contaba con 10 prohibiciones de inscripción de fichajes en FIFA, ha logrado reducirlas hasta seis, según el portal de la FIFA el viernes 20 de febrero. Por consiguiente, ha sido cuatro las deudas que se han acordado, siendo algunas de estas la que se mantiene con el DT Hernán Torres, quien fue entrenador del bombillo del 2023 hasta mitad del 2024.

Según Jiménez y Noboa, las prohibiciones irán bajando con el pasar de los días, pudiendo inscribir a los fichajes que el club a realizado las ultimas semanas. Además, estos mencionan que aún estarían por llegar dos delanteros desde el sur del continente.

