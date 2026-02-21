Alineaciones y previa de Barcelona SC vs Técnico Universitario por LigaPro 2026

El Ídolo del Astillero reservará titulares para enfrentar a Argentinos Juniors y debutará en el torneo local con variantes

Barcelona SC pondrá en marcha su participación en la LigaPro 2026 con un duelo en casa frente a Técnico Universitario, pero lo hará con una alineación alterna pensando en su desafío internacional en la Copa Libertadores 2026.

(Te invito a leer: LigaPro 2026: partidos, fechas, horarios y dónde ver EN VIVO la fecha 1 del torneo)

El compromiso se disputará este sábado 21 de febrero de 2026, desde las 15:30, en el estadio Monumental, donde el Ídolo del Astillero buscará arrancar con pie derecho el torneo nacional.

Barcelona SC debuta en LigaPro 2026 con rotación de plantilla

El equipo dirigido por César Farías priorizaría el partido de vuelta de la fase 2 de la Libertadores ante Argentinos Juniors, programado para el miércoles 25 de febrero.

Barcelona SC perdió 1-0 ante Argentino Juniors. API

Barcelona SC deberá remontar la serie tras caer 1-0 en el encuentro de ida, por lo que el cuerpo técnico optaría por preservar a sus principales figuras.

Luca Klimowicz, refuerzo de Emelec con historia familiar: “Es un sueño jugar aquí” Leer más

En ese contexto, futbolistas como Joao Rojas, Darío Benedetto y Tomas Martínez iniciarían en el banco de suplentes.

Matías Lugo comandará el mediocampo amarillo

La responsabilidad de conducir al equipo recaerá en el volante Matías Lugo, quien no fue inscrito para el torneo internacional y, por tanto, será pieza clave en el estreno liguero.

Alineación de Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Rangel, Vallecilla y Mina; Lugo, Montaño, García y Cano; Núñez y Parrales.

Técnico Universitario busca dar el golpe en Guayaquil

Por su parte, el Rodillo Rojo, bajo la conducción del técnico Francisco Usúcar, intentará aprovechar la rotación amarilla para dar el golpe en Guayaquil.

Jefferson Caicedo y Luis Estupiñán, las cartas ofensivas del Rodillo Rojo

Técnico Universitario apostará por el liderazgo ofensivo de Jefferson Caicedo y Luis Estupiñán, sus principales cartas en ataque.

Alineación de Técnico Universitario: Razetto; Anaya, Copete, Cagua y Arce; Castaño, Mesa, Perea y Bocanegra; Caicedo y Estupiñán.

Previa de Barcelona SC vs Técnico Universitario

Horario y dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Técnico Universitario

El encuentro entre Barcelona SC y Técnico Universitario será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en su plataforma digital como en su canal de televisión pagada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!