Francisco Egas y Esteban Paz: unas elecciones FEF entre incoherencias

Entre denuncias, respaldos duplicados y maniobras que rozan lo político, la pelea por la FEF va más allá de lo deportivo

No hay registro de una campaña electoral tan cruenta en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). La actual disputa entre Francisco Egas y Esteban Paz encuentra un antecedente en la elección de 1994, entre Galo Roggiero y Luis Chiriboga, que pasó a ser conocida en la cultura popular futbolera como ‘la votación de los cebiches’, aludiendo a que el Congreso alcanzó cuórum para elegir a Roggiero, mientras los votantes de Chiriboga se fueron a almorzar cebiche en el Yacht Club de Guayaquil. Este detalle de hace más de 30 años suena hasta folclórico ante todo lo que viene sucediendo en el proceso de elección lanzado la semana pasada.

Esteban Paz, la lista de la ‘renovación’

El dirigente quiteño ha hecho una campaña propia de un cargo de elección popular: ha desfilado ante todos los micrófonos, estrechado todas las manos posibles y proclamado todas sus virtudes, incluyendo aquellas de las que visiblemente ha carecido durante su trayectoria como dirigente. Por ejemplo, resulta llamativo que diga hoy que “no se puede opinar distinto porque te marginan”, en referencia a las distancias que él considera que maneja la FEF con sus críticos.

En este punto, y en honor a la realidad, vale recordarle a Paz que durante su paso por Liga de Quito expulsó a dos radios de su estadio, solamente porque determinados criterios ahí emitidos no eran de su agrado. Hoy, parece, le ha regresado el bumerán.

En la lista presentada por Paz hay nombres y detalles que no pueden pasar desapercibidos, entre ellos el retorno al fútbol de Rafael Verduga, cuya visión sobre el siempre complicado tema económico en Barcelona motivó su distanciamiento del club. Es la carta que la institución más popular del país (inmersa actualmente en sus muy propios y graves problemas dirigenciales) presenta para lograr presencia en la FEF.

De Carlos Estrada, uno de los vocales de esta lista, mucho se puede escribir, pero sobre todo vale recordar que fue parte muy activa de los últimos directorios de Luis Chiriboga. Es más, el tío de Jaime Estrada Medranda perteneció, precisamente, a esa casta poderosa que Paz enfrentaba cada tanto, pero sin efectos reales, porque finalmente Chiriboga se fue por sus responsabilidades judiciales en el Fifagate, no porque la clase dirigente se haya empeñado en un cambio.

Elecciones con algo de incoherencias

El caso de Fernanda Vásconez es muy particular, pues mientras ella se postula en el directorio de Esteban Paz, su sector (el fútbol femenino) aparece como uno de los firmantes por la candidatura de Francisco Egas. Más allá de que tal situación anula reglamentariamente el apoyo duplicado, también hay que recordar que el club Ñañas, regentado por la candidata, anunció el pasado 19 de febrero que no participará en la Superliga Femenina. ¿Tendría Vásconez representatividad legítima al entrar su club en inactividad?

Francisco Egas por la permanencia

Egas buscará volver a presidir la FEF tras dos gestiones: 2019-2023 y 2023-2027. Archivo

Del lado de Francisco Egas se juega al ajedrez electoral y al continuismo puro y duro. La única novedad es el ingreso a las grandes lides de Marlon Granda, propietario del club Libertad de Loja, cuyo perfil ha venido creciendo en los últimos años.

En el caso de Selim Doumet intercambia papeles con Carlos Manzur y pasa a la vicepresidencia; mientras que el escaño del sumo pontífice del fútbol amateur (que cuenta con seis votos en su poder), Amilcar Mantilla, sigue intacto ya dos décadas en el directorio.

¿Se podrá hacer algo distinto con, prácticamente, las mismas personas? Difícil.

Compleja situación en un complejo escenario

La guerra es sangrienta y decisiva. Vuelan acusaciones de lado y lado y, en medio de este clima, está el arranque del torneo con la sorprendente cancelación del partido Universidad Católica-Emelec. La explicación que LigaPro da sobre el tema (“fuerza mayor relacionada con la seguridad”) hace agua y, lo que es peor, frivoliza terriblemente el tema.

El balompié nacional se ha visto afectado por incidentes relacionados con la violencia (el último fue el asesinato de Mario Pineida) y nunca existieron estas advertencias y prevenciones. Queda claro, en los hechos, que esta postergación obedece al interés de LigaPro de proteger a Emelec, que todavía anda flojo de papeles para inscribir a su plantilla, con sanciones FIFA que no pudo resolver antes del inicio del torneo. Y cuando se protege a Emelec también se cuida a José David Jiménez, quien dirigirá el club tras su paso como ministro de Deportes y haber confesado públicamente que el presidente de la República “va a aportar muchísimo como empresario” en la recuperación del club. Emelec, protegido, ¿dejará de manifestarse a favor del candidato de LigaPro para la FEF? No parece viable.

Todo vale, incluso que el viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, haya bajado su perfil y, ahora sí, se limite a actuar como autoridad cuando los actos estén consumados. El manejo que la FEF hizo del proceso electoral obligó a la oposición, por un lado, a medir sus reales opciones y, por otro, también a sacar toda la caballería, sobre todo la mediática.

