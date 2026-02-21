Comisionado del concurso para fiscal general está hospitalizado por infarto cerebral

La Comisión Ciudadana del concurso para fiscal se posesionó el 22 de enero de 2026.

Wellington Andachi Trujillo, comisionado ciudadano del concurso para fiscal general del Estado, permanece hospitalizado tras sufrir un infarto cerebral por embolia de arterias cerebrales. A través de un oficio remitido a la Comisión Ciudadana de Selección y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), solicitó un período de licencia y que se principalice a su suplente.

La condición médica de Wellington Andachi Trujillo llegó a conocimiento de la Comisión Ciudadana a través de un oficio remitido por el propio comisionado. En su escrito, Andachi adjunta un certificado médico en el que se señala que sufrió el infarto cerebral el 27 de enero de 2026, fecha desde la cual permanece hospitalizado.

Colegios de abogados y decanos de Jurisprudencia conversaron con EXPRESO sobre su participación en el concurso para fiscal.



Comisionado solicita la principalización de su suplente

Con motivo de su delicado estado de salud, señala el comisionado en su oficio, ha faltado a varias sesiones de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general. Por ello, para no entorpecer el proceso, solicitó al Pleno del CPCCS la principalización de su comisionada suplente, Ericka Katherine Aguaguiña Moposita, mientras goza de una licencia de 60 días para continuar con el tratamiento de su infarto cerebral.

Aunque el oficio también fue remitido al Pleno del CPCCS, la Comisión Ciudadana de Selección solicitó públicamente a los consejeros de Participación que tramiten lo antes posible la solicitud de Andachi para completar el cuerpo colegiado y no tener contratiempos para la revisión de las postulaciones a fiscal general del Estado, abiertas desde el 18 de febrero de 2026.

El comisionado Andachi ha aparecido en un cama de hospital en algunas de las sesiones de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general. CAPTURA DE PANTALLA

¿Quién es Ericka Katherine Aguaguiña Moposita?

Ericka Katherine Aguaguiña Moposita, comisionada suplente de Wellington Andachi Trujillo, es una abogada de 29 años oriunda de Pelileo, provincia de Tungurahua. Según su hoja de postulación, obtuvo su titulación en 2021 y registra experiencia laboral desde el 2019 como asistente legal y abogada junior de estudios jurídicos.

Aguaguiña Moposita, además, registra capacitaciones en Derecho por parte del Colegio de Abogados de Tungurahua, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces; y el centro de capacitación AINA Group, según su hoja de postulación. No registra capacitaciones impartidas ni publicaciones académicas.

